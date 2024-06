Древен Египет: Глад може да е накарал египтяните да пожертват първородните си деца

Б иблейската история за 10-те египетски напасти е ключова за произхода на празника Пасха, който отбелязва еманципацията на израилтяните от робството в древен Египет. Както е описано в Книгата на Изхода, напастите са поредица от апокалиптични бедствия, наложени на древен Египет като божествени наказания за отказа на фараона да освободи израилтяните от плен, пише History.

Докато съществуват малко археологически и исторически доказателства, които да потвърдят библейските разкази за напастите, съществуването на Мойсей или масовото изселване на израилтяните, учените теоретизират, че верижна реакция от природни явления може да обясни привидно свръхестествените катастрофи, описани в Библията.

(Видеото е архивно:Музеят „Гутенберг“ в Германия дигитализира две исторически Библии)

„От историческа гледна точка, първите девет напасти приличат на природни събития, добре познати в Близкия изток, с изключение на техните модели и бърза последователност“, съобщава проучване от 2008 г. в Yale Journal of Biology and Medicine.

Какви са 10-те напасти на Египет?

