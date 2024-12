След опустошението, причинено в "Шидо", глад и болести грозят Майот

В ластите във френската територия Майот доставят храна и вода на жителите, пострадали от опустошителния циклон "Шидо" през уикенда, и се опитват да спрат разпространението на глада, болестите и размириците във френската отвъдморска територия, съобщи Ройтерс.

Според тях стотици или дори хиляди хора може би са загинали в отломките на циклона. Бурята опустоши големи части от архипелага край Източна Африка, който е най-бедната отвъдморска територия на Франция.

Тъй като много райони са все още недостъпни, може да отнеме дни, докато се определи пълният размер на щетите и да се потвърди броят на жертвите. До момента са потвърдени 22 загинали и над 1400 ранени, заяви кметът на столицата Мамудзу.

