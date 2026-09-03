Бенямин Нетаняху: Свалянето на иранския режим е постижимо

Бенямин Нетаняху заяви, че иранският режим е по-слаб от всякога на фона на подновените американски удари.

Израелският премиер изрази увереност, че свалянето на режима в Иран е близо до осъществяване и е по силите на Израел.

Нетаняху определи премахването на иранската заплаха и смяната на режима като основна задача, която все още стои пред Израел.

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Израелският премиер Бенямин Нетаняху изрази днес увереност, че режимът на Ислямската република в Иран може скоро да падне, като заяви, че той е по-слаб от всякога на фона на подновените американски удари, предаде Франс прес.

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„Убеден съм, че можем да премахнем тази заплаха веднъж завинаги, тоест да свалим този режим. Това е основната задача, която все още стои пред нас, но тя е близо до осъществяване. Не е невъзможно. По силите ни е“, заяви Нетаняху на събитие с участието на висши военни.