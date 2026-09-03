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Дело за един от най-загадъчните саботажи: Украинецът, обвинен за „Северен поток“, влиза в съда

Германският съд в Хамбург е насрочил 16 заседания до средата на декември по делото срещу Сергий К.

3 септември 2026, 21:18
Дело за един от най-загадъчните саботажи: Украинецът, обвинен за „Северен поток“, влиза в съда
Източник: БТА
  • Процесът срещу украинския гражданин Сергий К., обвинен за взривяването на „Северен поток“, ще започне на 14 октомври в Хамбург, като са насрочени 16 заседания до средата на декември.
  • Германският съд смята, че има достатъчно доказателства за обвинение във военно престъпление, свързано с атака срещу гражданска инфраструктура; Сергий К. е в предварителен арест от ноември.
  • Според обвинението той и шестима съучастници са използвали яхтата „Андромеда“ и са поставили четири мощни взривни устройства на дълбочина до 80 метра край датския остров Борнхолм.

Процесът срещу украински гражданин по обвинение във взривяването на газопроводите "Северен поток" ще започне на 14 октомври в Хамбург, съобщи днес говорителка на съда, цитирана от ДПА.

Висшият регионален съд в северния германски град прие обвинителния акт срещу предполагаемия организатор Сергий К., като са насрочени 16 съдебни заседания до средата на декември, а други са планирани за началото на следващата година.

Съдът е установил, че срещу подсъдимия има "достатъчно доказателства" за обвинение в извършването на военно престъпление – атака срещу гражданска инфраструктура.

Германия обвини украинец за взрива на „Северен поток“

Няколко експлозии през септември 2022 г. нанесоха щети и на двата газопровода "Северен поток" в Балтийско море. Досега никой не е поел отговорност за атаките.

Сергий К., бивш офицер от украинските специални части, беше задържан въз основа на европейска заповед за арест през август миналата година, докато бе на почивка със семейството си на италианското Адриатическо крайбрежие.

Той месеци наред се бореше да не бъди екстрадиран в Германия, но накрая беше прехвърлен там на 27 ноември и оттогава се намира в предварителния арест. Официални обвинения срещу него бяха повдигнати в началото на юли.

Германия обвинява украинските власти, че са наредили саботажа на газопроводите "Северен поток"

В обвинителния акт се твърди, че Сергий К. се е качил на борда на ветроходната яхта "Андромеда" в пристанището Вик на остров Рюген не по-късно от 8 септември 2022 г., заедно с шестима съучастници – капитана на яхтата, експерт по взривни вещества и четирима дълбоководни водолази. Посредник наел плавателния съд за няколко седмици.

Твърди се, че групата е поставила четири взривни устройства с таймер по газопроводите по време на гмуркания на дълбочина до 80 метра на морското дъно в близост до датския остров Борнхолм.

Взривните устройствата са съдържали военен експлозив с огромна разрушителна сила, способен да детонира на големи дълбочини, посочва ДПА.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
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