Руски дронове удариха два кораба с военен товар за Украйна

Русия заяви, че е нанесла удари по два товарни кораба в Черно море, превозващи военни материали за Украйна.

Според руското министерство на отбраната единият кораб е транспортирал оръжие и боеприпаси, а другият – военнотехническо оборудване.

Ударите са били извършени с бойни дронове като част от продължаващи руски атаки срещу морски плавателни съдове и инфраструктура, използвани за нуждите на украинската армия.

Русия твърди, че е поразила украински кораби с военно оборудване в Черно море

Руските сили удариха днес два товарни кораба в Черно море, които са превозвали оръжие, боеприпаси и военна техника за Украйна, посочи в изявление руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Русия заяви, че е поразила кораби с военно оборудване в Одеса и Николаев

"Въоръжените сили на Руската федерация продължават да нанасят групови удари по морски плавателни съдове и инфраструктурни обекти, използвани за нуждите на въоръжените сили на Украйна. През днешния ден ударни безпилотни летателни апарати са поразили в акваторията на Черно море товарен кораб с оръжие и боеприпаси, като и контейнеровоз, превозващ военнотехническо оборудване", се казва в изявлението.