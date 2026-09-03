България

Зов за помощ: Бивш военен пилот се нуждае от високотехнологично протезно коляно, за да проходи отново

След повече от година по болници, операции, тромбози, онкологична диагноза и химиотерапия бащата на Стилияна Ралева се нуждае от протезно коляно на стойност 60 000 евро

3 септември 2026, 16:46
Димитър Ралев
Димитър Ралев   
Източник: NOVA
  • Димитър Ралев, авиатор, се нуждае от високотехнологично протезно коляно за 60 000 евро след ампутация заради запушване на двете илиачни артерии.
  • Той е преминал през над година лечение, включващо операции, тромбози, онкологична диагноза и химиотерапия, а след ампутацията отново се е учил да ходи.
  • Дъщеря му Стилияна Ралева призовава за дарения или споделяне на кампанията, тъй като протезата би му дала повече стабилност, движение и независимост.

Дъщерята на Димитър Ралев - Стилияна Ралева, отправи призив за финансова помощ за закупуването на високотехнологично протезно коляно за баща ѝ. Необходимата сума е 60 000 евро.

В публикация в социалните мрежи Ралева разказва, че баща ѝ е преминал през повече от година лечение и възстановяване, включващи престои в болници, операции, тромбози, онкологична диагноза и химиотерапия.

Заради запушване на двете илиачни артерии се е наложила ампутация. След това Димитър Ралев е трябвало отново да се учи да ходи, първоначално с патерици, а след това с протеза.

По думите на дъщеря му следващата необходима стъпка е високотехнологично протезно коляно, което би му осигурило повече стабилност, движение и самостоятелност.

„Дайте да съберем едни пари за едно коляно“, призовава Стилияна Ралева.

Тя описва баща си като авиатор, горд човек и „страхотен инат“, който има желание да се движи, да върши различни неща, да помага и да бъде независим.

„Ако можете -дарете. Ако не можете - споделете. И двете са помощ“, пише още Ралева.

Към публикацията е посочен линк към кампанията за набиране на средства.

Ако искате да помогнете, може да го направите по следния начин: 

  • IBAN: BG11STSA93000019527253
  • Димитър Ангелов Ралев
  • Банка ДСК
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