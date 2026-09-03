Зов за помощ: Бивш военен пилот се нуждае от високотехнологично протезно коляно, за да проходи отново

Димитър Ралев, авиатор, се нуждае от високотехнологично протезно коляно за 60 000 евро след ампутация заради запушване на двете илиачни артерии.

Той е преминал през над година лечение, включващо операции, тромбози, онкологична диагноза и химиотерапия, а след ампутацията отново се е учил да ходи.

Дъщеря му Стилияна Ралева призовава за дарения или споделяне на кампанията, тъй като протезата би му дала повече стабилност, движение и независимост.

Дъщерята на Димитър Ралев - Стилияна Ралева, отправи призив за финансова помощ за закупуването на високотехнологично протезно коляно за баща ѝ. Необходимата сума е 60 000 евро.

В публикация в социалните мрежи Ралева разказва, че баща ѝ е преминал през повече от година лечение и възстановяване, включващи престои в болници, операции, тромбози, онкологична диагноза и химиотерапия.

Заради запушване на двете илиачни артерии се е наложила ампутация. След това Димитър Ралев е трябвало отново да се учи да ходи, първоначално с патерици, а след това с протеза.

По думите на дъщеря му следващата необходима стъпка е високотехнологично протезно коляно, което би му осигурило повече стабилност, движение и самостоятелност.

„Дайте да съберем едни пари за едно коляно“, призовава Стилияна Ралева.

Тя описва баща си като авиатор, горд човек и „страхотен инат“, който има желание да се движи, да върши различни неща, да помага и да бъде независим.

„Ако можете -дарете. Ако не можете - споделете. И двете са помощ“, пише още Ралева.

Към публикацията е посочен линк към кампанията за набиране на средства.

Ако искате да помогнете, може да го направите по следния начин: