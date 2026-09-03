България

Струмяни получи още 9000 литра питейна вода от Държавния резерв

Това е втората доставка за няколко дни, с която общото количество предоставена вода достига 18 000 литра

3 септември 2026, 18:00
Струмяни получи още 9000 литра питейна вода от Държавния резерв
Източник: БГНЕС
  • Държавният резерв отпусна нови 9 000 литра бутилирана питейна вода за населението на община Струмяни заради продължаващото бедствено положение.
  • Това е втората доставка за няколко дни, с което общото количество предоставена вода от Държавния резерв достига 18 000 литра.
  • Институциите следят ситуацията и при необходимост резервът може да осигури допълнителна помощ за засегнатия район.

След потопа в Струмяни: Общината зове за доброволци, водата остава негодна за пиене

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ предостави още 9 000 литра бутилирана питейна вода на община Струмяни за подпомагане на населението във връзка с обявеното бедствено положение.

Новата помощ се осигурява по искане на областния управител на Благоевград, заради продължаващата необходимост от питейна вода в засегнатия район. След решение на Министерския съвет количествата бяха освободени от Държавния резерв и транспортирани до общината.

Това е втората доставка от 9 000 литра питейна вода, която ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“ осигурява за Струмяни в рамките на няколко дни.

Радев от Струмяни: Държавата няма да изостави хората след наводненията

Припомняме, че при първото искане агенцията реагира незабавно и предостави 9 000 литра вода за населението. 

С новите количества общата помощ от Държавния резерв за община Струмяни достига 18 000 литра питейна вода.

ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“ продължава да следи ситуацията и при необходимост има възможност да осигури допълнителна подкрепа в рамките на своите правомощия.

Бързото осигуряване на новите количества е резултат от координацията между държавните и местните институции и позволява помощта да продължи толкова дълго, колкото обстановката го налага. 

Струмяни Бедствено положение Наводнение Питейна вода Държавен резерв Помощ Доброволци Бутилирана вода Криза с водата Институции
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Гергана Петрова отговори на Демерджиев: МВР иска да ме мачкат

Гергана Петрова отговори на Демерджиев: МВР иска да ме мачкат

Пентагонът удължи разполагането на американски войски в Близкия изток до 2027 г.

Пентагонът удължи разполагането на американски войски в Близкия изток до 2027 г.

България с амбициозна идея пред Коща: „Индустриална кохезия“ за цяла Европа

България с амбициозна идея пред Коща: „Индустриална кохезия“ за цяла Европа

„Жалко е да се гордеете, че сте напуснали театъра“: Анна Кошко защити Деян Донков след скандалната премиера в Пловдив

„Жалко е да се гордеете, че сте напуснали театъра“: Анна Кошко защити Деян Донков след скандалната премиера в Пловдив

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

dogsandcats.bg
Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети
Ексклузивно

Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети

Преди 1 ден
Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия
Ексклузивно

Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия

Преди 1 ден
Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“
Ексклузивно

Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“

Преди 1 ден
Взрив на жп гара в Германия, има пострадали
Ексклузивно

Взрив на жп гара в Германия, има пострадали

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Министерството на здравеопазването (МЗ)

Мащабна реорганизация на здравната система и съкращаване на 440 щатни бройки

България Преди 47 минути

Проектът предвижда промени в РЗИ, ТЕЛК, спешната помощ и структурите за лекарствено ценообразуване

Пожар избухна в „Дружба“, горят сухи треви край езерото

Пожар избухна в „Дружба“, горят сухи треви край езерото

България Преди 1 час

„Готов съм да предам приятел за победата“: Велизар Първанов влезе в „Игри на волята“

„Готов съм да предам приятел за победата“: Велизар Първанов влезе в „Игри на волята“

Любопитно Преди 1 час

27-годишният перничанин, продал имоти за над 6 милиона евро, е подготвен да доминира с хладнокръвни стратегии, безскрупулна игра и тренировки със Светлин от 6-и сезон

Нови проблеми по делата на „Форест клуб Варна“ за Баба Алино

Нови проблеми по делата на „Форест клуб Варна“ за Баба Алино

България Преди 1 час

Административният съд във Варна е дал срок за отстраняване на нередовности по две производства

„Написах книга от 20 страници за 24 часа!“: Теодора Русева атакува „Игри на волята“

„Написах книга от 20 страници за 24 часа!“: Теодора Русева атакува „Игри на волята“

Любопитно Преди 1 час

32-годишната софтуерна специалистка, дигитален създател и танцьорка от Попово е готова да надхитри мъжете на Арената с „женска енергия“, интелект и опит от курсовете на Наталия Кобилкина

Димитър Ралев

Зов за помощ: Бивш военен пилот се нуждае от високотехнологично протезно коляно, за да проходи отново

България Преди 1 час

След повече от година по болници, операции, тромбози, онкологична диагноза и химиотерапия бащата на Стилияна Ралева се нуждае от протезно коляно на стойност 60 000 евро

Скандал във Венеция: Защо кинофестивалът отказа да издигне палестинското знаме

Скандал във Венеция: Защо кинофестивалът отказа да издигне палестинското знаме

Свят Преди 2 часа

Организаторите на кинофестивала във Венеция отказаха да издигнат знамето на Палестина с аргумента, че страната не е призната от Италия. Решението предизвика остра реакция, подкрепена от над хиляда творци, сред които Роджър Уотърс и Ани Ерно

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова

Помощ за отопление: 321,95 евро ще получат одобрените домакинства за зимата

Свят Преди 2 часа

Средствата ще бъдат изплатени на два транша за отоплителния сезон от 1 ноември 2026 г. до 31 март 2027 г.

<p>Гърция въвежда по-сурови наказания за телефонни измами&nbsp;</p>

Телефонните измами в Гърция скочиха с почти 50%, въвеждат по-сурови наказания

Свят Преди 2 часа

Гръцките власти ще създадат специална група към полицията и Дирекцията за борба с организираната престъпност

Централната избирателна комисия (ЦИК)

ЦИК прие правилата за провеждане на предизборната кампания

България Преди 2 часа

Предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент ще приключи в 24:00 часа на 23 октомври

<p>Китай с твърдо предупреждение към Франция</p>

Търговски спор между Китай и Франция заради таксите върху онлайн платформите

Свят Преди 3 часа

Китай предупреди, че ще предприеме необходимите мерки, за да защити интересите на китайските компании

Силна публицистика, въздействащи истории и забавление за цялото семейство и тази есен по NOVA и NOVA NEWS

Силна публицистика, въздействащи истории и забавление за цялото семейство и тази есен по NOVA и NOVA NEWS

Любопитно Преди 3 часа

Утвърдените предавания в програмата на медията се завръщат от 5 септември

Антонио Коща

Антонио Коща: Нарушенията на румънското въздушно пространство са „дълбоко тревожни“

Свят Преди 3 часа

Председателят на Европейския съвет заяви в Букурещ, че ЕС ще продължи твърдо да подкрепя Румъния

Легендарно изпитание застава на пътя към спасението в “Игри на волята”

Легендарно изпитание застава на пътя към спасението в “Игри на волята”

Любопитно Преди 3 часа

Нови трима воини ще бъдат номинирани тази вечер

Деница Сачева сезира Съвета на Европа за случая с Ива Михайлова

Деница Сачева сезира Съвета на Европа за случая с Ива Михайлова

България Преди 4 часа

Депутатът изпрати писмо до комисаря по правата на човека Майкъл О'Флахърти

Снимката е илюстративна

Планът на Украйна да затвори въздушното пространство на Русия - какво знаем

Свят Преди 4 часа

Киев стартира мащабна кампания с далекобойни дронове за пълна авиационна блокада на Русия. Володимир Зеленски предупреди международните авиокомпании, че небето над Москва и големите градове вече е зона на постоянен риск

Всичко от днес

От мрежата

Опасности за котките в домакинството: за какво трябва да сте нащрек

dogsandcats.bg

Как Хъскитата издържат на студа

dogsandcats.bg
1

"Облякоха" къща в Созопол в цветни платове

sinoptik.bg
1

Дрон следи за опазването на околната среда в Ямбол

sinoptik.bg

Разкриха параметрите на привлекателната женска фигура 

Edna.bg

Мария Бакалова на една сцена с Райън Рейнолдс и Кенет Брана в Ню Йорк

Edna.bg

Станислав Ангелов: Не съм сигурен дали Левски ще задържи Веласкес

Gong.bg

Рефер призна как се е забавлявал по време на мачове от Висшата лига

Gong.bg

Радев към Коща: България допринася активно по основната визия на ЕС за повишаване на общата сигурност

Nova.bg

Антонио Коща в София: Заплахите от Русия няма да намалят решителността ни да подкрепяме Украйна

Nova.bg