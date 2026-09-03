Депутатът от ДПС Димитър Аврамов се отказва от имунитета си

- Депутатът от ДПС Димитър Аврамов се е отказал от имунитета си, след като и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска той да бъде свален.
- Срещу Аврамов има висящо дело във ВКС за търговия с влияние, след като Софийският апелативен съд през 2025 г. го призна за виновен.
- Преди това Софийският градски съд го беше оправдал, но апелативният съд отмени оправдателната присъда.
Прокуратурата поиска имунитета на депутат от ДПС
Депутатът от ДПС Димитър Аврамов е подал заявление, че се отказва от имунитета си, съобщиха от партията за БНТ.
По-рано днес и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска имунитета му. Срещу Аврамов има висящо дело пред ВКС за търговия с влияние.
Той беше оправдан по обвинението от Софийския градски съд, но през 2025 г. Софийският апелативен съд отмени оправдателната присъда и призна Аврамов за виновен за търговия с влияние.