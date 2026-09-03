България

Депутатът от ДПС Димитър Аврамов се отказва от имунитета си

Депутатът от ДПС е подал заявление след искането на и.ф. главния прокурор Ваня Стефанова

3 септември 2026, 18:40
Депутатът от ДПС Димитър Аврамов се отказва от имунитета си
Източник: БГНЕС
  • Депутатът от ДПС Димитър Аврамов се е отказал от имунитета си, след като и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска той да бъде свален.
  • Срещу Аврамов има висящо дело във ВКС за търговия с влияние, след като Софийският апелативен съд през 2025 г. го призна за виновен.
  • Преди това Софийският градски съд го беше оправдал, но апелативният съд отмени оправдателната присъда.

Прокуратурата поиска имунитета на депутат от ДПС

Депутатът от ДПС Димитър Аврамов е подал заявление, че се отказва от имунитета си, съобщиха от партията за БНТ.

По-рано днес и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска имунитета му. Срещу Аврамов има висящо дело пред ВКС за търговия с влияние.

Той беше оправдан по обвинението от Софийския градски съд, но през 2025 г. Софийският апелативен съд отмени оправдателната присъда и призна Аврамов за виновен за търговия с влияние.

Източник: БНТ    
Димитър Аврамов ДПС Депутатски имунитет Търговия с влияние Прокуратура ВКС Ваня Стефанова Съдебна система Корупция Присъда
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Кой е кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев

Кой е кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев

Тръмп с ултиматум към Европа: Ще си искаме парите за Украйна

Тръмп с ултиматум към Европа: Ще си искаме парите за Украйна

Илияна Йотова обяви кой се кандидатира за неин вицепрезидент

Илияна Йотова обяви кой се кандидатира за неин вицепрезидент

ChatGPT, Grok и Claude се сринаха едновременно

ChatGPT, Grok и Claude се сринаха едновременно

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Проучване на 500 000 EV батерии показва кои запазват качествата си най-дълго

Проучване на 500 000 EV батерии показва кои запазват качествата си най-дълго

carmarket.bg
Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети
Ексклузивно

Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети

Преди 1 ден
Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия
Ексклузивно

Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия

Преди 1 ден
Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“
Ексклузивно

Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“

Преди 1 ден
Взрив на жп гара в Германия, има пострадали
Ексклузивно

Взрив на жп гара в Германия, има пострадали

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Контейнеровозът "Йозеф Шулте" напуска пристанището на Одеса, 16 август 2023 г.

Руски дронове удариха два кораба с военен товар за Украйна

Свят Преди 31 минути

Руското министерство на отбраната твърди, че ударни дронове са поразили товарен кораб с оръжие и боеприпаси и контейнеровоз с военно оборудване

Седми смъртен случай от Западнонилска треска е регистриран в РСМ

Седми смъртен случай от Западнонилска треска е регистриран в РСМ

България Преди 36 минути

Жертвата е 69-годишен мъж от Скопие, а броят на хоспитализираните пациенти остава 19

Гергана Петрова

Гергана Петрова отговори на Демерджиев: МВР иска да ме мачкат

България Преди 2 часа

Петрова заяви, че ще продължи да снима незаконната сеч в Пирин и да защитава местните жители

Министерството на здравеопазването (МЗ)

Мащабна реорганизация на здравната система и съкращаване на 440 щатни бройки

България Преди 2 часа

Проектът предвижда промени в РЗИ, ТЕЛК, спешната помощ и структурите за лекарствено ценообразуване

Пожар избухна в „Дружба“, горят сухи треви край езерото

Пожар избухна в „Дружба“, горят сухи треви край езерото

България Преди 3 часа

„Малкото Чикаго“ от АПИ влезе в „Игри на волята“: Марио Аладжов атакува победата

„Малкото Чикаго“ от АПИ влезе в „Игри на волята“: Марио Аладжов атакува победата

Любопитно Преди 3 часа

33-годишният служител в Агенция „Пътна инфраструктура“ от Стара Загора комбинира сутрешни бягания, плуване в обедната почивка и вечерни тренировки, за да бъде най-комплексният участник в сезон 8

Има ли недостиг на кръв за планови операции? Здравният министър отговори

Има ли недостиг на кръв за планови операции? Здравният министър отговори

България Преди 3 часа

Катя Ивкова каза, че до нея не е достигал сигнал за проблем с осигуряването на кръв и кръвни продукти

„Готов съм да предам приятел за победата“: Велизар Първанов влезе в „Игри на волята“

„Готов съм да предам приятел за победата“: Велизар Първанов влезе в „Игри на волята“

Любопитно Преди 3 часа

27-годишният перничанин, продал имоти за над 6 милиона евро, е подготвен да доминира с хладнокръвни стратегии, безскрупулна игра и тренировки със Светлин от 6-и сезон

Нови проблеми по делата на „Форест клуб Варна“ за Баба Алино

Нови проблеми по делата на „Форест клуб Варна“ за Баба Алино

България Преди 3 часа

Административният съд във Варна е дал срок за отстраняване на нередовности по две производства

„Написах книга от 20 страници за 24 часа!“: Теодора Русева атакува „Игри на волята“

„Написах книга от 20 страници за 24 часа!“: Теодора Русева атакува „Игри на волята“

Любопитно Преди 3 часа

32-годишната софтуерна специалистка, дигитален създател и танцьорка от Попово е готова да надхитри мъжете на Арената с „женска енергия“, интелект и опит от курсовете на Наталия Кобилкина

Димитър Ралев

Зов за помощ: Бивш военен пилот се нуждае от високотехнологично протезно коляно, за да проходи отново

България Преди 3 часа

След повече от година по болници, операции, тромбози, онкологична диагноза и химиотерапия бащата на Стилияна Ралева се нуждае от протезно коляно на стойност 60 000 евро

Няма "теч" от страна на МВР във връзка с GPS заглушителя в "Драгалевци"

Няма "теч" от страна на МВР във връзка с GPS заглушителя в "Драгалевци"

България Преди 3 часа

Едното устройство е било в сграда, а другото в автомобил, като КРС е установила въздействието им

Скандал във Венеция: Защо кинофестивалът отказа да издигне палестинското знаме

Скандал във Венеция: Защо кинофестивалът отказа да издигне палестинското знаме

Свят Преди 4 часа

Организаторите на кинофестивала във Венеция отказаха да издигнат знамето на Палестина с аргумента, че страната не е призната от Италия. Решението предизвика остра реакция, подкрепена от над хиляда творци, сред които Роджър Уотърс и Ани Ерно

Румен Радев и Антонио Коща

България с амбициозна идея пред Коща: „Индустриална кохезия“ за цяла Европа

България Преди 4 часа

Идеята е всички държави членки да имат равен достъп до европейските инструменти за технологично и индустриално развитие

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова

Помощ за отопление: 321,95 евро ще получат одобрените домакинства за зимата

България Преди 4 часа

Средствата ще бъдат изплатени на два транша за отоплителния сезон от 1 ноември 2026 г. до 31 март 2027 г.

<p>Гърция въвежда по-сурови наказания за телефонни измами&nbsp;</p>

Телефонните измами в Гърция скочиха с почти 50%, въвеждат по-сурови наказания

Свят Преди 5 часа

Гръцките власти ще създадат специална група към полицията и Дирекцията за борба с организираната престъпност

Всичко от днес

От мрежата

13 от най-преданите породи кучета, които винаги ще са до вас

dogsandcats.bg

6 забавни начина да отпразнувате рождения ден на котката си

dogsandcats.bg
1

"Облякоха" къща в Созопол в цветни платове

sinoptik.bg
1

Дрон следи за опазването на околната среда в Ямбол

sinoptik.bg

Разкриха параметрите на привлекателната женска фигура 

Edna.bg

Мария Бакалова на една сцена с Райън Рейнолдс и Кенет Брана в Ню Йорк

Edna.bg

Официално: Арсенал реализира най-скъпата си продажба в историята

Gong.bg

НА ЖИВО: Берое 0:0 Монтана

Gong.bg

Кирил Вълчев е кандидатът за вицепрезидент на Илияна Йотова

Nova.bg

Проф. Иво Петров: Здравеопазването трябва да плаща за резултат, а не за болничен престой

Nova.bg