Депутатът от ДПС Димитър Аврамов се отказва от имунитета си

Депутатът от ДПС Димитър Аврамов се е отказал от имунитета си, след като и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска той да бъде свален.

Срещу Аврамов има висящо дело във ВКС за търговия с влияние, след като Софийският апелативен съд през 2025 г. го призна за виновен.

Преди това Софийският градски съд го беше оправдал, но апелативният съд отмени оправдателната присъда.

Прокуратурата поиска имунитета на депутат от ДПС

Депутатът от ДПС Димитър Аврамов е подал заявление, че се отказва от имунитета си, съобщиха от партията за БНТ .

По-рано днес и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска имунитета му. Срещу Аврамов има висящо дело пред ВКС за търговия с влияние.

Той беше оправдан по обвинението от Софийския градски съд, но през 2025 г. Софийският апелативен съд отмени оправдателната присъда и призна Аврамов за виновен за търговия с влияние.