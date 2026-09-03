ChatGPT, Grok и Claude се сринаха едновременно

ChatGPT, Grok и Claude са претърпели технически сривове почти едновременно, като проблемите са засегнали милиони потребители и множество функции.

При ChatGPT са отчетени затруднения с разговорите, входа в акаунти, качването на файлове, гласовия режим, търсенето, Deep Research и генерирането на изображения.

Причината за едновременните прекъсвания остава неизвестна, а OpenAI, Anthropic и xAI заявяват, че работят по възстановяването на услугите.

AI outage: Claude, ChatGPT, and Grok are currently down for many users https://t.co/2IKqQv5JEy by @apollozac — 9to5Mac (@9to5mac) September 3, 2026

ChatGPT на OpenAI, Grok на xAI и Claude на Anthropic изпитват технически затруднения. Около 11:00 ч. източноамериканско време ChatGPT започна да показва съобщения за грешка на потребителите, които се опитват да използват чатбота, като страницата за състоянието на услугата съобщава, че в момента има „повишен брой грешки в ChatGPT и Codex“, пише The Verge .

Освен че не позволява на потребителите да водят разговори с ChatGPT, прекъсването засяга и влизането в акаунти, качването на файлове, гласовия режим, търсенето, задълбоченото проучване, генерирането на изображения и други функции.

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Потребителите са започнали да изпитват проблеми с Claude приблизително по същото време. Докато страницата за състоянието на Anthropic първоначално посочваше, че Mythos/Fable 5.1, Mythos/Fable 5, Opus 5, Opus 4.8 и Opus 4.6 са били засегнати от прекъсване, започнало около 10:30 ч. източноамериканско време, компанията сега съобщава, че проблемът засяга само Opus 4.8 и Opus 5.

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Grok също изпитва прекъсване както в приложението си, така и в уеб версията. Компанията заявява, че „работи по възстановяването на услугата възможно най-бързо“.

Не е ясно какво точно се е объркало или дали проблемите по някакъв начин са свързани. OpenAI съобщава, че е приложила мярка за ограничаване на проблема и „следи възстановяването на услугата“, докато страницата за състоянието на Anthropic посочва, че компанията „продължава да работи по отстраняването на проблема“. The Verge се обърна към OpenAI, xAI и Anthropic с молба за коментар, но не получи незабавен отговор.