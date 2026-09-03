Свят

Руски удар уби човек, жилищна сграда пламна в Киев

Пожар е избухнал на деветия етаж на многоетажен блок, а 15 души са били евакуирани

3 септември 2026, 21:48
Руски удар уби човек, жилищна сграда пламна в Киев
Пожар в района на украинската столица Киев   
Източник: БТА/АР
  • При руска атака срещу Киев е загинал един човек, а деветият етаж на многоетажна жилищна сграда е сериозно повреден и от нея са евакуирани 15 души.
  • При по-ранните удари срещу столицата са били ранени шестима души, като Киев е подложен на непрекъснати руски атаки повече от седмица.
  • Володимир Зеленски съобщи, че американски представители се очаква да посетят Киев и Москва през следващите дни в рамките на усилията за намиране на решение на войната.

При руската атака срещу Киев: Най-малко един човек загина и трима бяха ранени

Човек загина при руска атака срещу украинската столица Киев, съобщиха украинските власти, цитирани от Ройтерс.

Съобщава се и за избухнал пожар и нанесени сериозни щето по висока жилищна сграда.

Градската военна администрация съобщи в Телеграм, че при вечерната атака е загинал човек.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи в Телеграм, че са били нанесени щети по деветия етаж на многоетажна жилищна сграда. От сградата, намираща се в район непосредствено до центъра на града, са били евакуирани 15 души.

Жертва и ранени при нова руска ракетна атака срещу Киев

На видеозаписи, публикувани в неофициални канали в Телеграм, се вижда голямо огнено кълбо, издигащо се в небето. Според неофициални канали сградата е била поразена от дрон с реактивен двигател.

Кличко съобщи, че при по-ранни удари срещу столицата са били ранени шестима души. Киев е подложен на непрекъснати атаки вече повече от седмица.

От своя страна, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че американските преговарящи, които се опитват да посредничат за намиране на възможно решение на продължаващата от четири години и половина война с Русия, се очаква скоро да посетят както Украйна, така и Русия.

„Има предварително определени дати. Очакваме тук, в Киев, представители на президента на САЩ“, заяви Зеленски в традиционното си вечерно видеообръщение.

„Ще има срещи с тях в Москва и в Киев. Очакваме тези срещи през следващите дни. Това е много важно“, добави той.

Източник: БТА, Денис Киров    
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