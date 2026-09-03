Свят

Звезда на Disney почина едва на 33 години

Американската актриса, позната с ролята на мажоретката Бри, е починала на 33-годишна възраст

3 септември 2026, 21:35
Звезда на Disney почина едва на 33 години
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  • Американската актриса Карла Джефри, известна като мажоретката Бри във филмовата поредица на Disney „Зомбита“, е починала на 33 години; причината за смъртта не е съобщена.
  • Джефри има повтаряща се роля и в „Умери си ентусиазма“, а нейни близки и колеги я описват като изключително жизнена, талантлива и позитивна.
  • Колегите ѝ от „Зомбита“, включително Чандлър Кини и Майло Манхайм, изразиха почит към актрисата и подчертаха заразителната ѝ усмивка и способността ѝ да повдига духа на хората.

Американската актриса Карла Джефри, известна с участието си във филма на Disney Channel „Зомбита“ от 2018 г. и двете му продължения, е починала на 33-годишна възраст, пише BBC.

Новината беше съобщена от нейната агентка Карла Александър, която я описа като „красива, жизнена и невероятно талантлива жена, чиято сияйна усмивка можеше да озари всяка стая“.

Джефри изигра мажоретката Бри в „Зомбита“ и продълженията му от 2020 и 2022 г. Преди това тя имаше повтаряща се роля в „Curb Your Enthusiasm“ като една от членовете на семейство Блек, които се нанасят при Лари Дейвид след урагана „Катрина“.

Причината за смъртта не е съобщена.

От компанията за управление на таланти Alexanders Talent Management написаха в Instagram: „Сърцата ни са разбити, докато скърбим за загубата на нашата любима Карла Джефри.“

„Повече от 20 години Карла беше част от семейството на Alexanders Talent Management и за нас беше невероятна привилегия да наблюдаваме как тя израства от талантливо младо момиче в красивата, жизнена жена и актриса, в която се превърна. Ще я запомним с заразителната ѝ усмивка, смеха, таланта ѝ и красивата светлина, която носеше навсякъде със себе си. Изпращаме най-дълбоката си обич и съболезнования на семейството и близките на Карла. Молим личното им пространство да бъде уважавано в този изключително труден момент. Почивай красиво, Карла. Ще ни липсваш дълбоко и ще бъдеш обичана завинаги“, заявиха от компанията.

  • „Светлина, която сияе ярко“

Близнакът на Джефри, Карлон, който също е актьор, сподели отново това послание, както и видеоклип на сестра си на плажа и скрийншот на съобщение, чиято дата не е посочена.

„Хей, сестричке, обади ми се, когато видиш това. Просто исках да проверя как е минал денят ти! Обичам те до луната и обратно“, гласи съобщението.

„Искам само да знаеш колко се гордея с теб. С твоята устойчивост, с твоята грация, със заразителната ти усмивка, която озарява стаята. Ти наистина си светлина, която сияе ярко. Не позволявай на никого да помрачи тази светлина, дори и на самата себе си. Светлината, която носиш в себе си, е специална и трябва да бъде пазена винаги. Ти си най-добрата сестра, която един брат може да поиска. Моли се да продължим да се сближаваме по време на това пътуване. Ще бъда до теб в този живот и в следващия“, пише още в съобщението.

Колегите ѝ от „Зомбита“ също отдадоха почит. Чандлър Кини, която изигра Уила във филма, написа, че смъртта на актрисата „не изглежда реална“.

„Карла. Най-сладкото, най-искрящото момиче. Ти правеше всеки ден по-добър и по-светъл със заразителния си позитивизъм“, написа Кини.

„Мисля, че една от причините да внесеш толкова много жизненост в образа на Бри (освен огромния ти талант) е, че в сърцето си ти наистина беше такава, жизнерадостна, жизнена мажоретка със златно сърце, която не обичаше нищо повече от това да повдига духа на хората около себе си“, допълни Кини.

Майло Манхайм, който изигра Зед, сподели серия от снимки с посланието: „Обичам те, Карлабуу, най-сладкият, най-добрият и най-обичливият човек.“

Източник: BBC    
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