Кой е кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев

П резидентът Илияна Йотова, която зае поста държавен глава след оставката на Румен Радев на 19 януари, избра директорът на БТА Кирил Вълчев за кандидат за вицепрезидент на предстоящите президентски избори.

Президентските избори са насрочени за 25 октомври 2026 г. Решението беше прието от Народното събрание на 31 юли.

Кой е Кирил Вълчев

Кирил Александров Вълчев е роден на 24 май 1973 г. в София. Баща му, инж. Александър Вълчев, е основател и дългогодишен директор на Националния политехнически музей, а майка му Жанета Вълчева е била заместник-директор на Националното музикално училище „Любомир Пипков“.

Биографията на Вълчев съчетава солидно хуманитарно и юридическо образование с над три десетилетия активна медийна и обществена дейност. Той завършва с отличие Класическата гимназия през 1992 г., а през 1998 г. се дипломира като магистър по право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Специализира радиомениджмънт в „Дойче Веле“ в Кьолн, преминава през стипендиантската програма на „Джърман Маршъл Фонд“ в САЩ и стаж в Българската секция на BBC в Лондон.

От 1999 г. той работи като адвокат в Софийската адвокатска колегия със специализация в медийното право и правото на интелектуалната собственост. Бил е хоноруван асистент по гражданско право в Софийския университет, както и правен консултант на редица културни институции, медии и творчески съюзи, като същевременно е основен участник в изготвянето на Закона за БТА през 2011 г. В продължение на повече от 25 години той е и емблематичен глас на Дарик радио като автор и водещ на публицистичните предавания „Седмицата“ и „Годината“.

През януари 2021 г. Кирил Вълчев беше избран за генерален директор на БТА от 44-ото Народно събрание без нито един глас „против“ или „въздържал се“. Неговият консенсусен профил беше потвърден и през декември 2025 г., когато Парламентът го преизбра единодушно за втори 5-годишен мандат със 170 гласа „за“.

Тогава кандидатурата му беше подкрепена от над 100 организации, сред които БАН, Съветът на ректорите, синдикати, работодатели, Светия синод и водещи културни дейци. Извън професионалната си кариера той е известен и като запален пътешественик, посетил всички 193 държави-членки на ООН, както и участник в три български антарктически експедиции.

Имал ли е политически амбиции

Въпреки слуховете за отдавнашни политически апетити, в официалните си медийни изяви и публичния си архив Кирил Вълчев никога не е заявявал партийни или политически амбиции. През цялата си професионална кариера той последователно поддържа профила на надпартиен експерт и медиен анализатор.

Докато водеше предаванията „Седмицата“ и „Годината“, той беше сред журналистите, които интервюираха политици от целия спектър, без да заема партийни позиции.

Гражданската и институционалната му ангажираност през годините също се изчерпва с експертни роли, като наблюдател от ОССЕ в Босна и Косово през 90-те години, експерт към Българското сдружение за честни избори и член на експертни групи към Парламента за промени в медийното законодателство.

Защо той

Според медийни публикации и източници от политическите среди, Илияна Йотова търсила за своя вицепрезидентска кандидатура човек с безспорен авторитет в просветните и академичните среди.

Проучвани с изявени университетски преподаватели и учени от Българската академия на науките, фигури с висок обществен престиж, които да донесат баланс, надпартийна тежест и интелектуален профил в двойката.