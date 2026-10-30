Сръбската Студентска листа изпраща делегации в Москва и Вашингтон за газовия договор и санкциите срещу НИС

Р адомир Саичич, избран за депутат от Студентската листа, която спечели абсолютно мнозинство на парламентарните избори в Сърбия на 25 октомври, заяви, че след сформирането на новото сръбско правителство ще бъде изпратена делегация в Москва, за да обсъди удължаването на договора за доставка на руски природен газ, който изтича на 31 декември, както и във Вашингтон заради санкциите на САЩ срещу сръбската петролна компания НИС.

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В интервю за сп. "НИН" той разкри какви икономически мерки ще бъдат предприети в началото на новото управление.

По думите му през първите 30 дни ще бъде осигурена стабилност на валутния курс на динара, редовното изплащане на заплати и пенсии, както и енергоснабдяването, което включва петрол, газ и функционирането на Електроенергийната компания на Сърбия .

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Според Саичич сръбски делегации ще проведат разговори във Вашингтон заради американските санкции срещу НИС и в Москва, за да бъдат сключени дългосрочни споразумения за доставка на газ.

"Ще бъде определен и приет бюджетът за 2027 г., където ще се направи обрат в разходването на средствата с по-голяма прозрачност", каза Саичич.

Освен това той заяви, че в рамките на 100 дни новата изпълнителна власт ще предприеме мерки, насочени към „декриминализация на държавата, преструктуриране и професионализация на управлението“.

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Саичич каза още, че стремежът е процесът на сформиране на правителство „да не продължи твърде дълго“.

Той по-рано заяви, че Студентската листа няма намерение да налага санкции на Русия. Както каза Саичич, самата Сърбия е преминала през санкции и разбира, че те не представляват решение на проблема.