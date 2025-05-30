Нетаняху се подложи на колоноскопия

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К абинетът на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху съобщи, че 75-годишният премиер "успешно се е подложил на рутинна колоноскопия" в болница в Йерусалим днес.

„Премиерът Бенямин Нетаняху успешно премина рутинна колоноскопия тази сутрин в медицинския център „Шааре Зедек“ в Йерусалим“, се казва в изявление на неговата канцелария, цитирано от АФП.

То идва, след като на 29 май Съединените щати заявиха, че Израел е одобрил новото предложение за прекратяване на огъня в Газа, представено на "Хамас", но палестинската войнствена групировка посочи, че то не удовлетворява нейните искания.

🇮🇱Netanyahu successfully underwent a routine colonoscopy💊



The office of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said the 75-year-old premier "successfully underwent a routine colonoscopy" at a hospital in Jerusalem on Friday.



"Prime Minister Benjamin Netanyahu successfully… pic.twitter.com/xVCrGc8jpy — EurAsian Times (@THEEURASIATIMES) May 30, 2025

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