Свят

Нетаняху се подложи на колоноскопия

75-годишният премиер се е подложил на интервенцията в болница в Йерусалим

30 май 2025, 11:40
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К абинетът на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху съобщи, че 75-годишният премиер "успешно се е подложил на рутинна колоноскопия" в болница в Йерусалим днес.

„Премиерът Бенямин Нетаняху успешно премина рутинна колоноскопия тази сутрин в медицинския център „Шааре Зедек“ в Йерусалим“, се казва в изявление на неговата канцелария, цитирано от АФП.

То идва, след като на 29 май Съединените щати заявиха, че Израел е одобрил новото предложение за прекратяване на огъня в Газа, представено на "Хамас", но палестинската войнствена групировка посочи, че то не удовлетворява нейните искания.

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Източник: БГНЕС    
Бенямин Нетаняху колоноскопия Израел Газа Хамас
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