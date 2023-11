Нетаняху: Протестът на резервистите няма връзка с нападението на „Хамас“

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху отрече вчера наличието на връзка между протеста сред армейските резервисти и решението на ислямистката групировка „Хамас“ да извърши атаката си на 7 октомври, след като висшия министър от кабинета Бени Ганц го разкритикува по този въпрос, предаде Ройтерс.

Препирнята между двамата членове на израелския военен кабинет беше последният знак за напрежение сред управляващите, особено между Нетаняху и неговия политически съперник Ганц, който се присъедини към извънредното правителство от средите на опозицията, за да помогне с воденето на войната.

Конфликтът започна, когато израелският Канал 12 и други новинарски медии съобщиха, че Нетаняху е казал, че може да има нужда от проучване дали продължилите месеци протести срещу неговото правителство, включително от резервисти, в съчетание с мотивацията на „Хамас“ да извърши кървавото нападение в Южен Израел, са довели до сегашната война.

Ганц помести публикация в социалната медийна платформа „Екс“, в която призова Нетаняху да оттегли този коментар. „Бягането от отговорност и хвърлянето на кал по време на войната е удар по страната“, пише Ганц, изтъквайки, че всички резервисти са се явили на служба.

Breaking News:- There was this massive protest outside Netanyahu's residence in Jerusalem. Thousands of Israelis gathered, demanding his resignation. #Israel #BenjaminNetanyahu#BusAccident #جازان_الان #IsraelTerorrist #IsraelAttack #PalestinianGenocide #IsraeliNewNazism… pic.twitter.com/LnMCYaiTm4