Нетаняху изрази пред Путин недоволството си от антиизраелските позиции на Русия

П ремиерът на Израел Бенямин Нетаняху благодари на САЩ за голямото количество боеприпаси, осигурени на неговата страна за войната в ивицата Газа, предаде ДПА.

В началото на заседание на кабинета си Нетаняху отправи благодарности към президента на САЩ Джо Байдън за военната помощ за страната му и за американското вето, наложено върху резолюция на Съвета за сигурност на ООН, призоваваща за прекратяване на огъня в Газа.

Нетаняху не уточни за какви оръжейни доставки става дума.

Нетаняху: Израел ще продължи войната за елиминиране на "Хамас"

В началото на заседанието на кабинета си той каза, че е провел разговори с канцлера на Германия Олаф Шолц и с президента на Франция Еманюел Макрон.

"Казах им: "Не може да подкрепяте унищожаването на Хамас от една страна и да упражняване натиск над нас да спрем войната от друга страна, което ще попречи на унищожаването на Хамас".

Нетаняху заяви, че войната ще продължи с още по-голяма интензивност, в северната и южната част на ивицата Газа, така че да се постигнат всички цели, които Израел си е набелязал. А тези цели са унищожаването на "Хамас", връщането на всички заложници и гарантиране, че ивицата Газа няма да представлява повече заплаха за Израел.

🇮🇱🇷🇺 Netanyahu had a phone conversation with Putin that lasted about 50 minutes, according to Israeli media. pic.twitter.com/U6O2u0A2Bq