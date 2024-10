Нетаняху: Израел може да достигне навсякъде в Иран

И зраел може да достигне навсякъде в Иран, ако възникне необходимост от това, заяви днес израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от Ройтерс.

Той направи това изявление в реч пред току-що дипломирали се офицери.

Израел разполага с безпрецедентна свобода на действие след неотдавнашните си удари срещу Иран, подчерта Нетаняху.

"Днес Израел разполага с повече свобода на действие в Иран от когато и да било. Можем да достигнем всяко място в Иран, ако се наложи", даде да се разбере той.

"Висшата цел, която поставих на Израелските сили за отбрана и силите за сигурност е да попречи на Иран да се сдобие с ядрено оръжие", допълни Нетаняху.

Ливан обвини Израел в "още едно военно престъпление"

Той заяви, че евентуално примирие с ливанското ислямистко движение "Хизбула" трябва на първо място да гарантира сигурността на Израел.

"Основният въпрос е способността и решимостта на Израел да наложи спазване на споразумението и да попречи на всяка идваща от Ливан заплаха за сигурността", за да позволи връщането на израелците, принудени да напуснат домовете си в северната част на страната, подчерта Нетаняху. Премиерът направи това изявление пред американските пратеници Еймъс Хохстийн и Брет Макгърк, уточнява в комюнике неговата канцелария.

