"Неописуема мизерия и страдание": BBC разкри "продавачи на смърт" в интернет

BBC установи самоличността на украинец, продавал отрова, за която се смята, че е свързана с най-малко 130 смъртни случая в Обединеното кралство.

Леонид Закутенко рекламирал услугите си на уебсайт, насърчаващ самоубийството и казал на репортер под прикритие, че изпраща пет пратки седмично до Обединеното кралство.

Той е доставял същото вещество като канадеца Кенет Лоу, който беше арестуван миналата година и сега е обвинен в 14 убийства.

Закутенко отрече твърденията да е продавал смъртоносния химикал, когато BBC го проследи до дома му в Киев.

Нашето разследване обаче установи, че той е доставял веществото в продължение на години.

Химикалът може да се продава законно в Обединеното кралство, но само на компании, които го използват за законни цели.

Доставчиците не трябва да продават на клиенти, ако не са извършили основни проверки за какво ще се използва веществото.

То може да се окаже смъртоносно, ако бъде погълнато дори в малки дози.

Семейството на сестрите близначки Линда и Сара, които починаха в Лондон миналата година, след като украинецът им достави отрова, определи Закутенко като "презрян и зъл човек".

Според сестра Хелън Кайт Линда е получила "лесен достъп до "смъртоносен комплект" срещу няколко паунда", след като е разбрала за продавача в известен форум за самоубийства.

Тя описва 54-годишните си сестри като "интелигентни, грижовни и отзивчиви".

