Генетична мутация оправда "най-лошата серийна убийца", осъдена за смъртта на четирите си деца

С лед повече от две десетилетия, прекарани зад решетките, присъдите на Катлийн Фолбиг за убийството на четирите ѝ деца са отменени благодарение на научни доказателства, които сочат, че те са починали в резултат на редки генетични заболявания, а не на убийство. За това съобщи порталът IFL Science.

Очаква се 56-годишната Фолбиг да поиска едно от най-високите обезщетения, изплащани някога в Австралия, след неотдавнашното решение на Апелативния наказателен съд на Нов Южен Уелс.

Решението беше широко приветствано от учените, които са следили случая, въпреки че те подчертаха, че правната система се нуждае от драстична реформа, за да се гарантира, че подобни съдебни грешки няма да се повторят.

"Австралийската академия на науките приветства решението на Апелативния наказателен съд да отмени присъдите на Катлийн Фолбиг. Но не се заблуждавайте, че без реформа на законодателството този вид съдебни грешки ще продължат", заяви Анна-Мария Арабия, главен изпълнителен директор на Австралийската академия на науките, в изявление пред съда на 14 декември.

Kathleen Folbigg’s convictions have today been quashed.



Kath spent 20 years in prison, in May she was pardoned and now she is exonerated. Thanks to the tireless advocacy of her friends and supporters who have never given up, the nightmare can now come to an end #nswpol pic.twitter.com/bCzh2nGp41