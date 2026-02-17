Свят

Американският композитор Били Стайнбърг почина на 75 години в Лос Анджелис

Семейството на Стайнбърг го описа като „визионер, предан съпруг, любящ баща и един от най-влиятелните композитори на своето време“

17 февруари 2026, 11:08
Американският композитор Били Стайнбърг почина на 75 години в Лос Анджелис
Източник: Getty

А мериканският композитор Били Стайнбърг, носител на награда „Грами“ и ключова фигура зад няколко хита, оглавили класациите, включително Like a Virgin на Мадона, почина на 75-годишна възраст, съобщава Би Би Си.

Семейството на Стайнбърг го описа като „визионер, предан съпруг, любящ баща и един от най-влиятелните композитори на своето време“.

Песните му са изпълнявани от Уитни Хюстън, Рой Орбисън, Селин Дион, Деми Ловато и The Bangles.

Почина текстописецът, създал един от хитовете на Мадона

Адвокатът на Стайнбърг потвърди пред Би Би Си, че той е починал в Лос Анджелис след диагноза за рак.

Размишлявайки върху работата му, семейството на Стайнбърг каза, че „текстовете му често започват като дълбоко лични размисли, превърнали се в химни, в които милиони хора се разпознават“.

„Животът на Били Стайнбърг беше свидетелство за трайната сила на добре написаната песен и за идеята, че честността, когато е превърната в музика, може да ни надживее всички“, се казва в изявлението на семейството.

Те отбелязват, че през четиридесетгодишната си кариера Стайнбърг е получил множество награди в бранша, включително „Грами“ за работата си по албума на Селин Дион от 1996 г. Falling Into You. „Но най-близките му хора знаеха, че най-важното не е признанието, а магията да чуеш публиката да пее нещо, което някога е съществувало само в бележника му“, се казва още в изявлението.

Роден като Уилям Стайнбърг, калифорнийският творец започва да си сътрудничи с вокалиста и композитор Том Кели в началото на 80-те години. Дуото допринася за няколко хитови сингъла и ръководи съществувалата за кратко рок група, наречена i-Ten.

Пробивът на Стайнбърг и Кели настъпва с албума Like a Virgin на Мадона от 1984 г., който достига номер едно в класацията Хот 100 на „Билборд" в САЩ и става заглавната песен на втория ѝ албум.

Почина легендарният композитор Бърт Бакарак

Двамата работят заедно и по други успешни хитове, сред които True Colors на Синди Лопър (1986), So Emotional на Уитни Хюстън (1987) и I Touch Myself на Divinyls (1990).

Стайнбърг продължава да пише песни в началото на 2000-те години, като Too Little Too Late на ДжоДжо и Give Your Heart a Break на Деми Ловато.

Залата на славата на композиторите, в която Стайнбърг е въведен през 2011 г., го описва като един от „най-успешните композитори“, чиито песни са се превърнали във „вечни класики“.

Източник: БТА, Васил Богданов    
Били Стайнбърг Композитор Текстописец Награда Грами Хитови песни Мадона Зала на славата на композиторите Музикални награди Уитни Хюстън Починал на 75
Последвайте ни

По темата

Задържаха учител от плевенско село за педофилия

Задържаха учител от плевенско село за педофилия

Мистерия в Белия дом: Подготвя ли Доналд Тръмп историческа реч за извънземните

Мистерия в Белия дом: Подготвя ли Доналд Тръмп историческа реч за извънземните

Илияна Йотова приема кандидата за служебен премиер, който се очаква да предложи състав на кабинет

Илияна Йотова приема кандидата за служебен премиер, който се очаква да предложи състав на кабинет

"Мис Вселена" Фатима Бош припадна по време на парад

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
10 най-тихи и спокойни породи кучета

10 най-тихи и спокойни породи кучета

dogsandcats.bg
Петима са задържани за палежа в Бистрица
Ексклузивно

Петима са задържани за палежа в Бистрица

Преди 17 часа
Почина легендата на киното Робърт Дювал
Ексклузивно

Почина легендата на киното Робърт Дювал

Преди 16 часа
Това показва, че Русия вече губи войната в Украйна
Ексклузивно

Това показва, че Русия вече губи войната в Украйна

Преди 17 часа
Арест в Швеция на съпруг, че дал съпругата си на 120 мъже
Ексклузивно

Арест в Швеция на съпруг, че дал съпругата си на 120 мъже

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Жена намушка домакина си при скандал, той я подгони по улиците</p>

Кърваво гостуване в Бузовград: Жена намушка домакина си при скандал, той я подгони по улиците

България Преди 12 минути

74-годишен мъж се озова в болница с прободни рани след лют спор с 69-годишна дама, завършил с взаимни удари и намеса на полицията

На живо от „Кухнята на Ада“ часове преди старта на кулинарното риалити

На живо от „Кухнята на Ада“ часове преди старта на кулинарното риалити

Любопитно Преди 17 минути

Hell’s Kitchen отваря врати тази вечер от 20.00 ч. по NOVA, а звезди като Тото, Краси и Рая Пееви ще се борят за одобрението на шеф Ангелов

ПП отхвърля всички внушения за каквато и да е "намеса" в случая "Петрохан - Околчица"

ПП отхвърля всички внушения за каквато и да е "намеса" в случая "Петрохан - Околчица"

България Преди 54 минути

Недопустими са и опитите за манипулации на гърба на деца и техните семейства, се казва декларацията

Хирурзи извадиха два килограма тумор от корема на жена

Хирурзи извадиха два килограма тумор от корема на жена

България Преди 1 час

По време на операцията лекарите успяват да отделят тумора от околните органи и да го отстранят изцяло

Тристранни преговори за Украйна в Женева

Тристранни преговори за Украйна в Женева

Свят Преди 1 час

Москва заяви, че иска да приключи войната си в Украйна, но само при изгодни за нея условия

4 малко познати, но полезни функции за Android

4 малко познати, но полезни функции за Android

Технологии Преди 1 час

Най-популярната операционна система в света се използва от милиарди хора ежедневно. Въпреки това все още има множество функции в нея, които не са добре познати на всички потребители и остават недооценени, въпреки че могат да са много практични

Посочиха най-опасните зодиакални знаци: Те изпиват енергията ви

Посочиха най-опасните зодиакални знаци: Те изпиват енергията ви

Любопитно Преди 1 час

Астролози разкриват кои знаци изсмукват емоциите ни безмилостно и как фино ни оставят без сили след обикновен разговор

Полицията разкри нови детайли за смъртта на продуцентката на „Техеран“ в Атина

Полицията разкри нови детайли за смъртта на продуцентката на „Техеран“ в Атина

Свят Преди 1 час

Новината за смъртта на Идън предизвика вълна от спекулации в израелските медии, които направиха връзка между трагичния инцидент и съдържанието на сериала

<p>Ново вещество упоява затворници, стандартните тестове не я ловят</p>

Системата наказва, вместо да подкрепя: Ново вещество упоява затворници, стандартните тестове не я ловят

България Преди 2 часа

Националният превантивен механизъм отчита влошени условия в местата за лишаване от свобода, дефицити в психиатричната грижа и сериозни проблеми в системата за подкрепа на уязвими групи

<p>&quot;Мадуровки&quot;&nbsp;- митовете за машините за гласуване в България</p>

Иван Радев за машините за гласуване: Митът за "мадуровките" е форма на дезинформация

България Преди 2 часа

Какви са фактите?

Денков за „Петрохан“: Не познаваме жертвите, атаката цели да отклони вниманието

Денков за „Петрохан“: Не познаваме жертвите, атаката цели да отклони вниманието

България Преди 2 часа

Относно вътрешната политика Денков уточни, че не е обсъждал министерски постове с Андрей Гюров

Ослепителен старт на Сезона-Слънце на “Като две капки вода”

Ослепителен старт на Сезона-Слънце на “Като две капки вода”

Любопитно Преди 3 часа

AZIS е новият член на журито, заблестяха и новите девет звездни участници

Как Русия използва досиетата "Епстийн" за пропаганда

Как Русия използва досиетата "Епстийн" за пропаганда

Свят Преди 3 часа

Русия използва скандала "Епстийн" за пропаганда и иска да внуши, че всички европейски политици са замесени

Робърт Дювал

Голямата несбъдната мечта на Робърт Дювал – деца

Любопитно Преди 3 часа

Легендарният актьор почина на 95-годишна възраст. Преди близо две десетилетия Дювал откровено говори за това, че никога не е станал баща, като каза: „Предполагам, че стрелям с халосни патрони“

Разследването "Петрохан - Околчица": Ключови видеозаписи от "обладаната" къща търсят истината за убийствата

Разследването "Петрохан - Околчица": Ключови видеозаписи от "обладаната" къща търсят истината за убийствата

България Преди 3 часа

Стоян Нешев посочи, че къщата в Българи е била важна за Калушев и организацията му

Най-продължителната атака - над 150 дрона свалени в Крим

Най-продължителната атака - над 150 дрона свалени в Крим

Свят Преди 3 часа

В рафинерията в Илски в руския Краснодарски край избухна пожар след нападението с дронове

Всичко от днес

От мрежата

Защо виното е токсично за котките

dogsandcats.bg

Защо котките ги е страх да слизат от дървета

dogsandcats.bg
1

2 милиарда посрещат Китайската Нова година

sinoptik.bg
1

Лед обгърна Ниагарския водопад

sinoptik.bg

Настъпи Китайската Нова година: 7 неща, които не трябва да правите днес

Edna.bg

Ромина Тасевска с емоционално послание към малкия си син

Edna.bg

Константин Стойков преди SENSHI 30 Grand Prix: Болката ми е приятел, травмите няма да ме спрат

Gong.bg

ЦСКА 1948 поздрави своя мениджър за връзка с привържениците

Gong.bg

Задържаха учител за блудство с две ученички

Nova.bg

В очакване на служебен кабинет: Илияна Йотова приема Андрей Гюров в Президенството

Nova.bg