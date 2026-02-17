Новите портфейли: Как да свикнем с еврото, без това да ни струва скъпо

О т началото на годината темата за еврото излезе от телевизионните студиа и влезе директно в джобовете ни. И докато експертите спорят за инфлацията, ние, потребителите, се изправихме пред много по-практични въпроси. Изведнъж се оказа, че трябва да пренастроим „вътрешния си калкулатор“ и и да свикнем с мисълта, че две евро всъщност са доста пари, а не само металното ресто, което често забравяме по джобовете на якетата си.

Една от най-осезаемите промени е физическата. Всеки, който е пътувал в Европа, знае за т.нар. „тежък портфейл“. Еврозоната е царството на монетите, а те имат навика да се трупат бързо и да изчезват още по-бързо в суматохата на дневното пазаруване. Тук идва и първият голям психологически момент – в началото е лесно да загубим представа за реалната стойност на това, което харчим. Докато банкнотите са нови и непознати, рискът да не забележим грешка в рестото или, в най-лошия случай, да попаднем на фалшификат, докато още изучаваме защитните елементи, е напълно реален.

В този период на адаптация дигиталните плащания се превръщат в най-разумния щит за джоба ни. Когато пазаруваме с карта, рискът от фалшиви пари просто изчезва, а пресмятането става автоматично. Но тук се появява друг фин момент – таксите.

С прехода към новата валута много финансови институции преразгледаха тарифите си и изведнъж „поддръжката“ на сметката ни може да започне да изяжда малки суми, които в края на годината формират сериозен разход.

Точно тук решението на EasyPay с тяхната Mastercard се откроява като изключително практичен мост към новата реалност.

Карта за времето, в което си пиете кафето

Доскоро приемахме за даденост, че между желанието да имаш карта и реалното ѝ ползване винаги стои една бариера от няколко работни дни, в които просто трябва да чакаш за пластиката. Тук нещата се случват със скоростта на съвременното ежедневие. Можете да вземете своята Mastercard буквално за 5 минути на всяка каса. Реално, ако сутринта ви хрумне, че искате карта или ви се налага спешно да получите пари, просто намирате най-близката точка на компанията и излизате от нея с активен инструмент за плащане в джоба.

Сметката, която не „изяжда“ парите ви

Един от най-големите плюсове е пълната освободеност от досадните месечни такси. Тук математиката е проста: плащате точно 0 евро за поддръжка на сметката и картата. И не, това не е „промоция за нови клиенти“ или условие, обвързано с превод на работна заплата. Ангажиментът на компанията е, че това няма да се промени, което ви дава спокойствието, че вашите средства ще си останат точно толкова, колкото сте внесли.

Финансов контрол директно там, където общувате

Вместо да се чудите коя парола сте задали за поредното мобилно приложение, можете да следите всяко движение по сметката си директно във Viber чатбота на EasyPay. Това е изключително удобно – получавате известие за всяко плащане в реално време там, където и без това прекарвате голяма част от времето си. А за тези, които търсят пълния арсенал от инструменти и детайлен архив на разходите си, Mastercard от EasyPay се интегрира лесно с ePay.bg и ePay Mobile.

Свободата да разполагате с кеш без излишни разходи

Въпреки че светът става все по-дигитален, понякога кешът е просто необходим. EasyPay решават този въпрос, като предлагат напълно безплатно теглене на своите банкомати, които вече са 176 в цялата страна. Ако пък имате нужда да заредите картата си с пари в брой, внасянето до 1535 евро на месец също е без такси. Това прави картата идеална както за онлайн пазаруване, така и за ежедневни разходи във физически магазини, без значение дали сте в България или в чужбина.

Обслужване буквално на всеки ъгъл

Най-хубавото е, че няма нужда да планирате специално пътуване до централен офис. С над 3800 каси в цялата страна, EasyPay са навсякъде около вас. Много от обектите работят с удължено работно време, което е безценно, когато трябва да свършите нещо след работа. А ако все пак имате въпрос или нужда от съдействие, техният кол център е на разположение дори през уикенда.

Така преходът към еврото се оказва не толкова плашещ, а просто поредната стъпка към малко по-подреден и лесен финансов живот.