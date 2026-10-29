Южна Корея обмисля изпращане на морски патрулен самолет в Ормузкия проток

Ю жна Корея продължава да обсъжда различни варианти за евентуално участие в операции по сигурността в Ормузкия проток, включително изпращането на самолет за морско патрулиране. Това заяви съветникът по националната сигурност на страната Уи Сон-лак, цитиран от Reuters.

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По думите му Сеул продължава консултациите с Вашингтон относно възможните форми на подкрепа. Разполагането на бойни сили обаче е изключено в съответствие с по-ранната позиция на южнокорейския президент И Дже-мьон. Уи Сон-лак направи изявлението по време на парламентарен контрол.

Обсъжданията се провеждат на фона на напрежението около Ормузкия проток, който е един от ключовите маршрути за международните доставки на петрол и други енергийни ресурси. Сигурността на корабоплаването в района има значение за редица държави, зависими от вноса на енергийни суровини.

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Сигнал за горящ кораб в Ормузкия проток

Междувременно Британската служба за морски търговски операции (UKMTO) е получила сигнал за инцидент в Ормузкия проток, на около 9 морски мили северно от Хасаб, Оман.

По първоначалната информация капитанът на друг кораб е забелязал плавателен съд в пламъци. Това съобщават Reuters и Франс прес.

Към момента няма информация за състоянието на екипажа на горящия кораб. Не са известни и размерът на материалните щети, както и дали инцидентът е довел до замърсяване на околната среда.

Засега няма достатъчно данни за причините за инцидента и обстоятелствата около него.

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Защо Ормузкият проток е стратегически важен

Ормузкият проток свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море. През него преминава значителна част от световната морска търговия с петрол, което го превръща в стратегически важен маршрут за енергийните пазари.

Всяко ограничаване на корабоплаването или повишаване на рисковете за търговските плавателни съдове може да доведе до забавяне на доставките, увеличаване на транспортните разходи и колебания в цените на енергийните суровини.

Поради това сигурността в района е от значение не само за държавите от Персийския залив, но и за големите вносители на енергийни ресурси, сред които е Южна Корея.