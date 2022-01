Русия включи Алексей Навални в списъка си с "терористи и екстремисти"

И зтърпяващият присъда в затвора критик на Кремъл Алексей Навални е добавен в руския списък с "терористи и екстремисти", сочат данни от регистъра на руската служба за финансов надзор "Росфинмониторинг", видени днес от Франс прес и Ройтерс.

Алексей Навални: Западът отново пада в клопката на Путин

Според Фонда за борба с корупцията (ФБК), забранената през юни организация на Навални, поне още девет души, свързани с него, също са включени в списъка. Сред тях е и Любов Собол, която замина в изгнание заради съдебно преследване. Решението идва на фона на продължаващо преследване в Русия срещу опозиционери и критици на правителството, отбелязва Ройтерс.

В средата на януари двамата основни сътрудници на Навални, Иван Жданов и Леонид Волков, които живеят в изгнание, също бяха добавени към списъка на "Росфинмониторинг".

Този списък включва хиляди хора, а също така стотици ислямистки, религиозни и ултранационалистически организации, забранени в Русия. Сред тях например са талибаните и групировката "Ислямска държава".

1/Poisoned by the state. Labeled an extremist.



From his prison cell, Alexei Navalny is still fighting for regime change in Russia. Simon Shuster (@shustry), who exchanged letters with Navalny, reports: https://t.co/ECb8uHfi4J