Десет противоречия между Джо Байдън и Владимир Путин

П резидентът на САЩ Джо Байдън и руският му колега Владимир Путин ще проведат видеоконферентен разговор утре. След тяхната среща в Женева през юни списъкът със спорни въпроси между двете страни се разрасна, отбелязва Ройтерс и представя кратко обобщение на противоречията между Вашингтон и Москва, предаде БТА.

Factbox: Ten points of tension between Putin and Biden https://t.co/VOP1CS20Ji pic.twitter.com/zZj7okxxWJ