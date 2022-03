Навални е осъден на 9 години затвор

К ритикът на Кремъл и опозиционен лидер Алексей Навални беше осъден на девет години затвор, след като бе признат за виновен в измама.

Руски съд призна днес опозиционера Алексей Навални за виновен в обида на магистрат по време на предишен процес за клевета срещу ветерана от Втората световна война Игнат Артьоменко - броени минути, след като осъди критика на Кремъл за измама.

„Навални прояви неуважение към съда, обиди съдия“, каза съдия Маргарита Котова на изнесено заседание на Лефортовския районен съд в Москва в наказателната колония, където опозиционерът изтърпява според него политически мотивирано наказание вече около една година.

„Навални е извършил измама, кражба на чуждо имущество от организирана група“, посочи Котова, цитирана от журналист на АФП, присъствал на заседанието.

Прокуратурата поиска 13 години затвор за "измама" и "обида" на магистрат.

Най-известният опозиционер в Русия, 45-годишният Навални е съден от средата на февруари в самата наказателна колония в Покров, на 100 километра източно от столицата Москва, където излежава присъда. Той определя процесите срещу себе си като политически.

Опозиционерът вече излежава от малко повече от една година присъда от две години и половина затвор за измама по дело, което според него също е изфабрикувано.

