НАТО планира да увеличи значително оръжията и боеприпасите по източния си фланг

Мерките имат за цел да засилят възпиращия ефект срещу Русия

24 януари 2026, 08:55
Кремъл определи като

Кремъл определи като "важна" срещата между Путин, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър
НАТО планира значително да увеличи оръжията и боеприпасите по източния си фланг, както и да създаде нова отбранителна зона, базирана на роботизирани и автоматизирани технологии, предаде ДПА.

Мерките имат за цел да засилят възпиращия ефект срещу Русия, заяви бригаден генерал Томас Ловин в неделното издание на германския вестник Welt.

Центърът на НАТО в София – заради Русия и ИД

Съгласно нова и многостепенна концепция за отбрана, НАТО ще се стреми да забави или спре евентуален противник още в ранен етап чрез използване на високотехнологични системи.

По границите на алианса с Русия и Беларус ще бъде изградена зона, която ще разчита в голяма степен на наблюдение, както и на дистанционно управлявани или полуавтоматизирани системи. Всеки нападател първо ще трябва да преодолее тази зона, преди да може да напредне по-нататък.

НАТО: Ще подсилим присъствието по източния фланг

Наблюдението по източния фланг ще се осъществява чрез системи за събиране на данни на земята, във въздуха, в космоса и в дигиталното пространство. Тази информация ще бъде предоставяна на съюзниците в реално време, поясни Ловин, заместник-началник на щаба по операциите в сухопътното командване на НАТО в Измир.

За целта могат да се използват както стационарни, така и мобилни средства - радарни, акустични и оптични сензори, както и данни от сателити, дронове и разузнавателни самолети.

Защита на „всеки сантиметър“: Новата стратегия на НАТО за Източна Европа

Непосредствено по границите НАТО планира да изгради т.нар. гореща зона, чиято задача ще бъде да спира или забавя нападателите още в началния етап. В нея могат да бъдат разположени въоръжени дронове, полуавтономни бойни машини, роботизирани системи и автоматизирани средства за противовъздушна отбрана.

Ловин подчерта, че хората ще запазят водещата роля при решенията за използване на сила, в рамките на международните правила и етичните стандарти.

Източник: БТА/Габриела Иванова    
НАТО оръжия боеприпаси източен фланг увеличение
Преди 1 ден
Преди 1 ден
Преди 1 ден
Преди 1 ден
Всичко от днес

