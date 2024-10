Компания беше хакната, след като нае севернокорейски киберпрестъпник

Kомпания стана жертва на кибер атака, след като случайно нае севернокорейски киберпрестъпник, представящ се за ИТ специалист, според компанията за киберсигурност Secureworks, която разследва инцидента.

Севернокорейският киберпрестъпник беше нает на срочен договор от фирмата, която според данни на Secureworks е базирана в Обединеното кралство, САЩ или Австралия, но не разкрива местоположението на компанията, за да я защити.

