Напрежението продължава: 400 блокирани на Мачу Пикчу

О коло 400 туристи, блокирани в подножието на Мачу Пикчу заради размириците в Перу, които взеха от декември насам вече 46 жертви и продължават в столицата, бяха евакуирани вчера от властите, които затвориха прочутия археологически обект от епохата на инките, предаде Франс прес.

Вчера следобед 418 туристи от страната и чужбина бяха прехвърлени от село Мачу Пикчу до Куско – столицата на инките и туристическа столица на Перу, обяви министерството на туризма в „Туитър“.

Ведомството публикува снимка на влак, който свързва двете селища, и друга – на туристите, превозвани с него. До Мачу Пикчу може да се стигне само пеша или с този влак. Пискаучо е най-близкото село до Мачу Пикчу, свързано железопътната мрежа.

Туристите бяха блокирани до обекта от няколко дни, тъй като протестиращите повредиха железния път. Чужденци от цял свят се бяха регистрирали в петък в списъци за евакуация.

Вчера сутринта властите обявиха затварянето на мрежата от пътеки на инките и цитаделата Мачу Пикчу поради социалната ситуация и в интерес на сигурността на посетителите, се казва в съобщение на министерството на културата. През декември около 300 туристи вече бяха блокирани до Мачу Пикчу, преди да бъдат евакуирани със специален влак, в който имаше и железничари, които да ремонтират релсите под надзора на правоприлагащите органи.

