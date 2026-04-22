Напрежение преди преговорите: „Хизбула“ изстреля ракети срещу Израел

К рехкото примирие в Близкия изток е поставено на сериозно изпитание само дни преди решителни дипломатически разговори. Ливанската групировка „Хизбула“ и израелската армия си размениха взаимни обвинения в нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня, докато ливанският премиер Науаф Салам се опитва да балансира между международния натиск и вътрешната стабилност на страната си.

Ескалация на терен: Ракети и дронове

Снощи „Хизбула“ обстрелва Северен Израел с ракети и дронове, като нарече действията си отговор на израелски нападения срещу цивилни и разрушаване на домове в Южен Ливан. От своя страна израелската армия (ЦАХАЛ) определи атаката като „явно нарушение“ на 10-дневното примирие, договорено с посредничеството на САЩ.

Нови преговори между Ливан и Израел в САЩ в четвъртък

Израелските сили вече са поразили пусковата установка, от която е воден огънят, и съобщиха за прехванат дрон над северните части на страната. Към момента Израел поддържа присъствие в ивица от 5 до 10 км навътре в ливанска територия с цел създаване на буферна зона.

Политическият шахмат на Науаф Салам

На фона на военните действия, ливанският премиер Науаф Салам проведе ключова среща с френския президент Еманюел Макрон в Париж. Салам беше категоричен:

„Дипломацията не е признак на слабост, а отговорно действие, за да възстановим суверенитета на страната си.“

Премиерът подчерта, че Ливан подготвя преки преговори с Израел, които трябва да започнат утре във Вашингтон на ниво посланици. Въпреки че през 2025 г. Бейрут пое ангажимент да разоръжи „Хизбула“, Салам призна, че правителството действа предпазливо, за да избегне граждански сблъсъци.

Преговори за мир: Посланиците на Израел и Ливан на среща във Вашингтон

„Не търсим конфронтация с „Хизбула“, но няма да се оставим да бъдем сплашвани“, заяви той в отговор на критиките от САЩ и Израел за бавните темпове на разоръжаване.

Хуманитарната цена на конфликта

Освен политическото напрежение, Ливан е изправен пред огромна хуманитарна катастрофа. По данни на премиера:

1,2 милиона души са разселени от домовете си в Южен и Източен Ливан.

Страната се нуждае от 500 милиона евро в следващите шест месеца, за да се справи с кризата.

Ливан поиска примирие и пълен суверенитет

Какво предстои?

Утрешните преговори във Вашингтон ще бъдат критични. Остава неясно дали целта е просто удължаване на сегашното примирие или поставяне на основите за окончателно прекратяване на конфликта. Докато дипломатите заемат местата си на масата, „Хизбула“ настоява на своето „право на съпротива“, а Израел остава в готовност да защитава границите си с военна сила.