Напрежение преди преговорите: „Хизбула“ изстреля ракети срещу Израел

Израелската армия (ЦАХАЛ) определи атаката като „явно нарушение“ на 10-дневното примирие, договорено с посредничеството на САЩ

22 април 2026, 07:50
Бъдещият премиер на Унгария Петер Мадяр полага клетва на 9 май

Тръмп обяви, че удължава примирието с Иран за неопределен срок
К рехкото примирие в Близкия изток е поставено на сериозно изпитание само дни преди решителни дипломатически разговори. Ливанската групировка „Хизбула“ и израелската армия си размениха взаимни обвинения в нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня, докато ливанският премиер Науаф Салам се опитва да балансира между международния натиск и вътрешната стабилност на страната си.

Ескалация на терен: Ракети и дронове

Снощи „Хизбула“ обстрелва Северен Израел с ракети и дронове, като нарече действията си отговор на израелски нападения срещу цивилни и разрушаване на домове в Южен Ливан. От своя страна израелската армия (ЦАХАЛ) определи атаката като „явно нарушение“ на 10-дневното примирие, договорено с посредничеството на САЩ.

Израелските сили вече са поразили пусковата установка, от която е воден огънят, и съобщиха за прехванат дрон над северните части на страната. Към момента Израел поддържа присъствие в ивица от 5 до 10 км навътре в ливанска територия с цел създаване на буферна зона.

Политическият шахмат на Науаф Салам

На фона на военните действия, ливанският премиер Науаф Салам проведе ключова среща с френския президент Еманюел Макрон в Париж. Салам беше категоричен:

„Дипломацията не е признак на слабост, а отговорно действие, за да възстановим суверенитета на страната си.“

Премиерът подчерта, че Ливан подготвя преки преговори с Израел, които трябва да започнат утре във Вашингтон на ниво посланици. Въпреки че през 2025 г. Бейрут пое ангажимент да разоръжи „Хизбула“, Салам призна, че правителството действа предпазливо, за да избегне граждански сблъсъци.

Преговори за мир: Посланиците на Израел и Ливан на среща във Вашингтон

„Не търсим конфронтация с „Хизбула“, но няма да се оставим да бъдем сплашвани“, заяви той в отговор на критиките от САЩ и Израел за бавните темпове на разоръжаване.

Хуманитарната цена на конфликта

Освен политическото напрежение, Ливан е изправен пред огромна хуманитарна катастрофа. По данни на премиера:

  • 1,2 милиона души са разселени от домовете си в Южен и Източен Ливан.
  • Страната се нуждае от 500 милиона евро в следващите шест месеца, за да се справи с кризата.

Ливан поиска примирие и пълен суверенитет

Какво предстои?

Утрешните преговори във Вашингтон ще бъдат критични. Остава неясно дали целта е просто удължаване на сегашното примирие или поставяне на основите за окончателно прекратяване на конфликта. Докато дипломатите заемат местата си на масата, „Хизбула“ настоява на своето „право на съпротива“, а Израел остава в готовност да защитава границите си с военна сила.

Източник: Reuters    
22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Демонтират скелето на Паметника на Съветската армия в парк „Княжеска градина"

Финансовият министър на САЩ: Блокадата ни взема на прицел основните източници на приходи на Иран

Моторист без номера предизвика катастрофа във Варна и избяга

Кристалина Георгиева: България се присъедини плавно към еврозоната и е в силна икономическа позиция

Военни стратези се събират в Лондон, готвят план за Ормузкия проток

Покупката на втора ръка гуми е едно от най-грешните решения

МВР готви наредба за тестове за наркотици на всички служители

Нелепа смърт: Двама загинали и ранени - автобус без гориво тръгна назад и прегази пътниците си край Малко Търново

Демерджиев даде ултиматум на Сарафов да подаде оставка днес

Прокурорската колегия на ВСС се събира на редовно заседание

ChatGPT ще мисли преди да създава снимки

Ползите и вредите от лука: Защо е важен за костите и сърцето

Заваля сняг на проходите Превала и Пампорово

Отдаваме почит на преподобния Теодор Сикеот

Кабинетът "Гюров" предлага изваждане на 1,4 млрд. евро от ББР

