Свят

Ливан поиска примирие и пълен суверенитет

Израел и Ливан се договориха да започнат преки преговори

14 април 2026, 22:52
Ливан поиска примирие и пълен суверенитет
Източник: AP/БТА

Л иванската посланичка в САЩ Нада Хамаде Моауад призова за примирие по време на преговорите с израелски представители във Вашингтон във вторник, определяйки срещата като „конструктивна", съобщи тя в изявление.

„Подготвителната среща бе конструктивна", се казва в изявлението, в което дипломатът посочва, че е настояла за примирие и завръщането на разселените от домовете им, като е подчертала и „пълния суверенитет на държавата" върху цялата ливанска територия.

Преговори за мир: Посланиците на Израел и Ливан на среща във Вашингтон

Израел и Ливан днес се договориха да проведат преки преговори след „продуктивни разисквания" във Вашингтон, съобщиха САЩ във вторник.

„Всички страни се договориха да започнат преки преговори в удобно за тях взаимно съгласувано време и място", заяви говорителят на Държавния департамент Томи Пигът.

Израелският посланик Йехиел Лайтер определи преговорите като „прекрасен обмен" и заяви, че двете страни са „на една страна" в противопоставянето си на „Хизбула". Той посочи, че Ливан иска да се „освободи от окупацията" на проиранската групировка. От ливанска страна не последва незабавна реакция.

Преговорите бяха открити от държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който призова двете страни да се възползват от „историческата възможност" и изрази надежда, че ще се очертае „рамка - върху която да бъде изграден траен мир".

Нов ход на Нетаняху: Започва преки преговори с Ливан

Израелският премиер Биньямин Нетаняху заяви в събота, че Израел иска „разоръжаването на „Хизбула" и истинско мирно споразумение, което ще трае за поколения". Ливанският президент Жозеф Аун от своя страна изрази надежда, че преговорите ще доведат до споразумение за примирие и начало на двустранни преговори.

Изгледите за лесно споразумение обаче остават малки. „Хизбула", която води бойни действия срещу израелски сили в южен Ливан, се противопостави на преговорите и поиска те да бъдат отменени. Малко след началото на разговорите групировката обяви, че изстреляла „едновременни ракетни залпове" по 13 северноизраелски града. Бивш израелски служител в отбраната, говорещ при условие на анонимност, заяви, че ще са необходими „много въображение и оптимизъм", за да се смята, че проблемите могат да бъдат решени на тази среща, добавяйки, че „очакванията са ниски".

Ливан бе въвлечен във войната с Иран на 2 март, след като „Хизбула" атакува Израел. Оттогава израелските удари - включително мощна атака срещу Бейрут на 8 април, са убили над 2 000 души и са довели до разселването над един милион, въпреки международните призиви за примирие.

Източник: БГНЕС    
Израел Преговори Ливан Хизбула САЩ
Последвайте ни
Тирът от „Витиня“ е изправен, разследват умишлен саботаж

Тирът от „Витиня“ е изправен, разследват умишлен саботаж

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Добродушният Лападатов напусна Hell’s Kitchen

Добродушният Лападатов напусна Hell’s Kitchen

Обвиниха в корупция съпругата на премиера на Испания

Обвиниха в корупция съпругата на премиера на Испания

Дерогацията за "Нефтохим Бургас" е удължена до 29 октомври

Дерогацията за "Нефтохим Бургас" е удължена до 29 октомври

МВФ: Светът е на прага на рецесия, ако войната с Иран не свърши скоро

МВФ: Светът е на прага на рецесия, ако войната с Иран не свърши скоро

Зеленски пуска "Дружба" за новата власт в Унгария

Зеленски пуска "Дружба" за новата власт в Унгария

Накратко: Двойният живот на Фрида Макфадън – лекар по призвание и майстор на трилъра по съдба

Накратко: Двойният живот на Фрида Макфадън – лекар по призвание и майстор на трилъра по съдба

Танкери под санкции минаха през блокадата на САЩ в Ормузкия проток

Танкери под санкции минаха през блокадата на САЩ в Ормузкия проток

Меган Маркъл и манията по Каролин Кенеди: Какво се крие зад новата визия на херцогинята

Меган Маркъл и манията по Каролин Кенеди: Какво се крие зад новата визия на херцогинята

Ан Хатауей като Лейди Гага: „Mother Mary“ - от поп блясък до объркващ филм за призраци

Ан Хатауей като Лейди Гага: „Mother Mary“ - от поп блясък до объркващ филм за призраци

България вече има едно от най-модерните ядрени хранилища в Европа

България вече има едно от най-модерните ядрени хранилища в Европа

<p>Пътят на криптокраля Чанпен Джао</p>

Пътят на криптокраля: Чанпен Джао проговори за помилването от Тръмп и битката за милиарди

Китай и Русия излязоха с обща позиция за Тайван

Китай и Русия излязоха с обща позиция за Тайван

Мистерия №9: Списъкът на изчезналите или починали учени в САЩ расте

Мистерия №9: Списъкът на изчезналите или починали учени в САЩ расте

Снимката е илюстративна

Снимката е илюстративна

Напрежението в Hell’s Kitchen се покачва

Напрежението в Hell’s Kitchen се покачва

