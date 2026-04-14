Ливан поиска примирие и пълен суверенитет

Л иванската посланичка в САЩ Нада Хамаде Моауад призова за примирие по време на преговорите с израелски представители във Вашингтон във вторник, определяйки срещата като „конструктивна", съобщи тя в изявление.

„Подготвителната среща бе конструктивна", се казва в изявлението, в което дипломатът посочва, че е настояла за примирие и завръщането на разселените от домовете им, като е подчертала и „пълния суверенитет на държавата" върху цялата ливанска територия.

Преговори за мир: Посланиците на Израел и Ливан на среща във Вашингтон

Израел и Ливан днес се договориха да проведат преки преговори след „продуктивни разисквания" във Вашингтон, съобщиха САЩ във вторник.

„Всички страни се договориха да започнат преки преговори в удобно за тях взаимно съгласувано време и място", заяви говорителят на Държавния департамент Томи Пигът.

Израелският посланик Йехиел Лайтер определи преговорите като „прекрасен обмен" и заяви, че двете страни са „на една страна" в противопоставянето си на „Хизбула". Той посочи, че Ливан иска да се „освободи от окупацията" на проиранската групировка. От ливанска страна не последва незабавна реакция.

Преговорите бяха открити от държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който призова двете страни да се възползват от „историческата възможност" и изрази надежда, че ще се очертае „рамка - върху която да бъде изграден траен мир".

Нов ход на Нетаняху: Започва преки преговори с Ливан

Израелският премиер Биньямин Нетаняху заяви в събота, че Израел иска „разоръжаването на „Хизбула" и истинско мирно споразумение, което ще трае за поколения". Ливанският президент Жозеф Аун от своя страна изрази надежда, че преговорите ще доведат до споразумение за примирие и начало на двустранни преговори.

Изгледите за лесно споразумение обаче остават малки. „Хизбула", която води бойни действия срещу израелски сили в южен Ливан, се противопостави на преговорите и поиска те да бъдат отменени. Малко след началото на разговорите групировката обяви, че изстреляла „едновременни ракетни залпове" по 13 северноизраелски града. Бивш израелски служител в отбраната, говорещ при условие на анонимност, заяви, че ще са необходими „много въображение и оптимизъм", за да се смята, че проблемите могат да бъдат решени на тази среща, добавяйки, че „очакванията са ниски".

Ливан бе въвлечен във войната с Иран на 2 март, след като „Хизбула" атакува Израел. Оттогава израелските удари - включително мощна атака срещу Бейрут на 8 април, са убили над 2 000 души и са довели до разселването над един милион, въпреки международните призиви за примирие.