Мерц се срещна с Макрон в Париж

Н овият германски канцлер Фридрих Мерц пристигна в Париж, където се срещна с френския президент Еманюел Макрон по време на първото си официално посещение в чужбина след встъпването си в длъжност, предаде Франс прес.

Двамата лидери, които се надяват да рестартират френско-германския двигател на ЕС, се поздравиха сърдечно и започнаха разговор преди планираната обща пресконференция.

Новият германски външен министър Йохан Вадефул подчерта, че целта на посещението му в Париж заедно с канцлера Мерц е "да върнем френско-германската ос (на ЕС) в правия път", предаде ДПА. Вадефул придружава новия германски канцлер в посещенията му на най-големите съседи на страната - Франция и Полша.

"(Ще покажем ясно) че можем отново да задаваме темпото в Европа, че можем да станем източник на идеи", добави той малко преди заминаването си.

Вадефул подчерта значението на пълното участие на Полша, заедно с Франция, в т.нар. "Ваймарски триъгълник". Форумът цели да позволи на трите страни да координират действията си по трансгранични и европейски въпроси.

