Новият президент на Румъния се озова в центъра на политически любовен триъгълник между Макрон и Мерц

Н овият президент на Румъния Никушор Дан се оказа в центъра на политически любовен триъгълник, тъй като наднационалните партии на френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц се надпреварват да го привлекат в редиците си. Това предаде Politico .

(Във видеото: Новоизбраният президент на Румъния полага клетва)

Дан води разговори с представители на либералното движение Renew, свързано с Макрон, и на дясноцентристката Европейска народна партия (ЕНП), докато обмисля кое европейско политическо обединение би било най-подходящо за него. Като независим политик, който не разполага със своя партия, той няма автоматично място на европейската политическа сцена, за разлика от други лидери, които се събират с партийните си "семейства", за да обсъждат идеи и приоритети.

Romania’s new president finds himself at the center of a Macron-Merz love triangle.https://t.co/G7pJSSgDXJ