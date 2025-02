Нов етап в отношенията между Франция и Германия: Какво се договориха Макрон и Мерц

Ф ренският президент Еманюел Макрон и консерваторът Фридрих Мерц, който се очаква да стане следващия канцлер на Германия, се споразумяха на среща в Париж да поставят началото на нов етап във френско-германските отношения, предаде Ройтерс, като се позова на източник, близък до Мерц.

"Имаше значително единодушие и множество изходни точки за общи инициативи“, отбеляза източникът и допълни, че по време на срещата вчера в Елисейския дворец е имало приятелска атмосфера.

The winner of the German elections Friedrich Merz had dinner with Macron in Paris tonight.



They didn’t inform the press about which issues were discussed



🇩🇪🇫🇷 pic.twitter.com/bLfkcyOR2z