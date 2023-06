Мистерията около изчезването на поводницата "Титан": Ето всичко, което знаем до момента

П роследяваме усилията за издирване и спасяване, които се извършват в Северния Атлантически океан, след като в неделя сутринта - преди повече от 24 часа - изчезна подводен кораб.

Изчезна подводница, превозваща туристи до останките на "Титаник"

Ето и кратък преглед на това, което знаем:

Подводницата разполага с между 70 и 96 часа кислород за спешни случаи (към 17:00 ч. местно време)

Подводницата е изчезнала в океана на около 1448 км от Кейп Код, Масачузетс, на дълбочина около 4 км.

На борда се намират петима души. Бреговата охрана заяви в понеделник, че има един пилот и "четирима оператори на мисията", но не даде повече подробности

Съобщава се, че Хамиш Хардинг, 58-годишен британски бизнесмен и изследовател, е на борда на изчезналата подводница

Бреговата охрана на САЩ работи с канадски сили и частни плавателни съдове в района

Издирването включва сонар, въздушно търсене и надводни кораби и се извършва на много отдалечено място

Част от настоящата операция включва предвиждане на възможностите, които ще бъдат необходими за спасяване на хората на борда, ако бъдат открити

The Titan sub that got lost visiting the Titanic, is sealed from the outside with 17 bolts and no other way out. Navigation is controlled by a bluetooth playstation controller with directions from the mothership on the surface. Would I get in this over-sized pressure cooker and… pic.twitter.com/qmMijXRNfc — Edward White (@Editorialz) June 20, 2023

"Цялото ни внимание е насочено към членовете на екипажа на подводницата и техните семейства", се казва в изявлението на OceanGate.

OceanGate Expeditions, частна компания, която разполага с подводници за дълбоководни експедиции, неотдавна публикува в социалните си мрежи съобщение, че една от нейните експедиции е "в ход". Компанията таксува гостите с 250 000 долара за място в осемдневната си експедиция, за да види „Титаник“. Тя обявява пътуването с подводница от въглеродни влакна за "шанс да излезете от ежедневието и да откриете нещо наистина необикновено". Компанията твърди, че в подводницата могат да се настанят петима души, които обикновено включват капитан, трима платени гости и един, както тя го нарича, "експерт по съдържанието".

Съобщава се, че пълното гмуркане до потъналия кораб, включително спускането и изкачването, отнема осем часа.

"Титаник" се намира на 3800 м под повърхността на дъното на Атлантическия океан. Той се намира на около 600 км от бреговете на Нюфаундленд, Канада.

Пътническият лайнер, който е бил най-големият кораб за времето си, се удря в айсберг по време на първото си пътуване от Саутхемптън до Ню Йорк през 1912 г. От 2200 пътници и членове на екипажа на борда загиват повече от 1500 души. След откриването на останките на "Титаник" през 1985 г. той е подробно проучен.

Операторската компания OceanGate Expeditions заявява, че получава широка помощ от няколко правителствени агенции и дълбоководни компании, докато се опитва да възстанови връзката.

Въпреки че експедицията е тръгнала от Канада, бреговата охрана на Бостън е заявила пред Би Би Си, че ръководи издирвателната операция. Плавателният съд може да превозва до петима души - но не знаем колко са били на борда.

The Titan sub that's gone missing while diving on the Titanic wreck they have 96 hours of life support onboard..if only support & Rescue services can locate them...Titanic depth is 3800 meters water pressure at depth is 381 BARS.....The main concern in a lost sub situation is pic.twitter.com/TKwe7dwEhb — Neelufisherman. (@neelufisherman) June 20, 2023

Какво представлява подводницата "Титан"?

"Титан" е подводница за петима души, която може да се спуска на дълбочина до 4000 метра. Размерите ѝ са 670 cm x 280 cm x 250 cm. Тя има "животоподдържаща" система от 96 часа за екипаж от петима души. Движи се със скорост три възела - това е около 3,5 мили в час.

Освен за отвеждане на водолази до останките на "Титаник", той се използва за проучване и инспекция на обекти, изследвания и събиране на данни, филмови и медийни продукции, както и за дълбоководно тестване на хардуер и софтуер. Оборудвана е с интегрирана платформа, от която подводницата се изстрелва и връща преди и след всяко гмуркане

Не е известно кой се намира на плавателния съд. Но британски изследовател, Хамиш Хардинг, заяви вчера, че трябва да се присъедини към последната експедиция на OceanGate до "Титаник".

Хардинг написа във Facebook и други платформи на социалните медии, че в неделя ще бъде направен опит за гмуркане, след като в събота екипажът е тръгнал от град Сейнт Джонс, Нюфаундленд. Той добави, че екипът на плавателния съд включва "няколко легендарни изследователи, някои от които са извършили над 30 гмуркания до RMS Titanic от 80-те години на миналия век насам". Той допълни, че това пътуване "вероятно ще бъде първата и единствена пилотирана мисия до "Титаник" тази година поради тежките метеорологични условия.

Загуба на комуникация е "изключително необичайна“

Експертът Паркс Стивънсън, технически директор на филма "Титаник" на Джеймс Камерън, казва, че загубата на комуникация с изчезналия подводен апарат е "изключително необичайно събитие". Стивънсън, който не е пряко свързан с компанията-оператор на кораба OceanGate Expeditions, казва, че всеки подводен апарат има различни характеристики.

Но като цяло, казва той, на подводниците им трябват около два часа, за да достигнат дълбочината, на която се намира "Титаник", и ще им отнеме приблизително същото време, за да се върнат обратно. Корабът разполага със система за ранно предупреждение Според уебсайта на OceanGate подводницата с петима души разполага със система за наблюдение на корпуса на кораба в реално време.

Тя разполага със сензори и тензометрични датчици, които анализират ефекта от промяната на налягането върху подводницата по време на гмуркане, за да се оцени целостта на конструкцията. Компанията казва: "Тази система за наблюдение на анализа на състоянието на борда осигурява ранно откриване на предупреждение за пилота с достатъчно време за спиране на спускането и безопасно завръщане на повърхността."

Американският партньор на Би Би Си CBS изпрати един от своите репортери на подводно пътешествие със същата компания миналата година, за да види останките на "Титаник".

Дейвид Поуг се качи на борда на подводницата "Титан", управлявана от OceanGate, която сега е в центъра на усилията за търсене и спасяване в Северния Атлантик.

В доклада си от миналата година Поуг чете нещо, което изглежда като договор, в който подводницата се описва като "експериментален" плавателен съд, "който не е одобрен или сертифициран от нито един регулаторен орган и може да доведе до физическо нараняване, инвалидност, емоционална травма или смърт".

След това главният изпълнителен директор на OceanGate Стоктън Ръш го развежда из подводницата, където разкрива, че плавателният съд има само един бутон и се управлява с помощта на контролер за видеоигри.

Когато Дейвид Поуг му задава въпрос за "джерлинга" на някои компоненти, Ръш казва, че компанията е работила с НАСА и Боинг, за да гарантира безопасността на съда под налягане - най-важната част от подводницата.

"Всичко останало може да се повреди. Двигателите ви могат да се повредят, светлините ви могат да се повредят - все пак ще бъдете в безопасност."

Когато Поуг се опита да се спусне в подводницата, се наложи да отменят пътуването само на 37 фута под повърхността, след проблем с част от оборудването на платформата, свързана с подводницата.

#NOW

Titanic tourist #Titan sub, goes missing in Atlantic Ocean, sparking S&R missions. According to Mexican former traveler @alan_estrada, "seems to be lost near the surface," advancing rescue possibilities. It has up to 5 day supplies but hatches need to be open from outside. pic.twitter.com/TkTSS96sY4 — Mexico Times 🇲🇽 (@mexicotimes) June 19, 2023

Какво знаем още досега

Ето обобщение на това, което знаем досега за изчезналия подводен апарат, който е бил на пътешествие до мястото на потъването на "Титаник":

Корабът, превозващ подводницата, е тръгнал от Сейнт Джон, Нюфаундленд, Канада, в събота, според публикация в социалните мрежи на британския изследовател Хамиш Хардинг - за когото се смята, че е на борда

В неделя сутринта корабът пристигна близо до мястото на потъналия "Титаник" в Атлантическия океан, пише Хардинг, където подводницата трябваше да се спусне за изследователско гмуркане.

Не е ясно кой се е намирал на борда на плавателния съд, но според експлоатационната компания OceanGate плавателният съд е проектиран да превозва петима души

Има "животоподдържаща система", предназначена да издържи 96 часа за целия екипаж

Бреговата охрана на Бостън заяви пред Би Би Си, че ръководи операцията по издирване и спасяване

Професор Алистър Грейг от Университетския колеж в Лондон е експерт по подводниците. Той е разработил редица сценарии за това къде може да се намира изчезналата подводница. Един от тях е, че тя е освободила "падаща тежест" след аварийна ситуация, за да я изведе на повърхността.

"Ако е имало прекъсване на електрозахранването или на комуникацията, това може да се е случило и тогава подводницата да се поклаща на повърхността и да чака да бъде намерена."

Друг сценарий, казва той, е корпусът да е бил компрометиран, което е довело до теч. "Тогава прогнозата не е добра."

Ако подводницата е слязла на морското дъно и не може да се върне обратно със собствена сила, възможностите - според професор Грейг - са много ограничени.

"Макар че подводницата може да е все още непокътната, ако е на дълбочина повече от 200 м, има много малко плавателни съдове, които могат да стигнат толкова дълбоко, и със сигурност не и водолази.

"Превозните средства, предназначени за спасяване на подводници на военноморските сили, със сигурност не могат да се спуснат на дълбочина, близка до тази на "Титаник".

"А дори и да можеха, много се съмнявам, че биха могли да се прикрепят към люка на туристическата подводница."

Кой е Хамиш Хардинг? Бизнесменът изследовател, за когото се твърди, че е на изчезналата подводница

Съобщава се, че Хамиш Хардинг, 58-годишен британски бизнесмен и изследовател, е на борда на изчезналата подводница. Той е учил естествени науки и химическо инженерство в университета в Кеймбридж, а по-късно получава лиценз за пилот на авиокомпания. Като пътник на петия търговски полет на Blue Origin, космическата фирма на Джеф Безос, миналата година той беше описан от вестниците като космически турист. Съобщава се, че той е милиардер и е натрупал голяма част от състоянието си, търгувайки с частни самолети.

Хардинг държи рекорда на Гинес за обиколка на Земята през Северния и Южния полюс.

Понастоящем Хардинг е председател на Action Aviation - международна компания, която се занимава с продажби и операции в сферата на бизнес авиацията, със седалище в Дубай. За първи път той обяви, че се присъединява към екипа, който ще види останките на "Титаник", през юни миналата година.

Гмуркането с подводница е особено рисково - експерт по туристическо застраховане

Меган Монкриф, експерт по туристически застраховки, казва пред BBC, че стандартните застрахователни полици не покриват екскурзия като гмуркане с подводница.

"Това е особено високорискова дейност, която изисква специално застраховане. Полица за това вероятно ще трябва да бъде сключена от застрахователния агент на компанията за екскурзии", добавя тя. Компанията OceanGate, която организира гмуркането с "Титаник", заяви, че личната застраховка за пътуване не е включена в цената на билета от 250 000 USD .

Бреговата охрана на САЩ потвърди, че петима души от подводницата са изчезнали за повече от денонощие

Бреговата охрана на САЩ потвърди, че на борда на подводницата е имало петима души, които според нея са в неизвестност от неделя сутринта местно време. В поредица от публикации в Twitter бреговата охрана описва подводницата като дълга 6,4 м. Тя е изчезнала преди повече от 24 часа, в неделя сутринта, около час и 45 минути след потапянето си.

В момента я търсят американски и канадски военноморски самолети за наблюдение, включително високотехнологичен самолет P8 Poseidon с възможности за откриване под вода.

Робърт Бласяк - изследовател на океана от Стокхолмския център за устойчивост - очерта трудните условия, пред които са изправени екипите за търсене.

"Океанът е дълбок средно около четири километра, така че този подводен апарат е на голяма дълбочина", каза Бласяк пред Би Би Си. Той добави, че светлината прониква само до около един километър навътре в повърхността на океана, така че това е в "тъмнина и налягане на водата от около 400 атмосфери". Блазяк описа предизвикателствата пред подводния кораб "Титан" на OceanGate при достигането на останките от "Титаник": "Знаем къде е "Титаник", но не знаем къде е подводницата. Така че може да се окаже, че тя не е никъде близо до тази дълбочина и това е, на което всички трябва да се надяваме в момента."

Контраадмирал Джон Маугър от Бреговата охрана на САЩ казва, че силите правят всичко възможно, за да "открият и спасят" хората на борда на изчезналия подводен апарат. Бреговата охрана провежда служебно търсене, както и използва самолети от района. Канадските въоръжени сили също изпращат сили на мястото. Маугър описва района, в който се провежда търсенето, като "отдалечен", което затруднява операциите.

"Често пъти разчитаме на търговските оператори да бъдат първите плавателни съдове, които ще бъдат на мястото на събитието", каза той и добави, че бреговата охрана на САЩ е в контакт с плавателни съдове в района. Той добави, че издирването се усложнява още повече от факта, че изчезналият кораб може да не е изплувал на повърхността, което принуждава бреговата охрана да използва сонар за търсене под морската повърхност. В момента Маугър заяви, че възможностите на бреговата охрана са "ограничени до слушане на звуци", което означава, че ще са необходими допълнителни ресурси за търсене под повърхността на морето.

Изчезналата подводница е проектирана с 96-часова "аварийна способност", казва пред медиите контраадмирал Джон Могър. Това означава, че плавателният съд разполага с 96 часа кислород в резерв, ако възникне аварийна ситуация. "Предполагаме, че към този момент са налични между 70 и пълните 96 часа", казва Маугър.

Отговаряйки на последния въпрос, контраадмирал Джон Моугър казва на медиите, че на борда има един пилот и "четирима оператори на мисии". Той казва на пресконференцията, че фокусът е бил върху връщането на тези хора у дома.

Още кораби се включват в търсенето

Корабът "Полярен принц", който преди експедицията е транспортирал подводницата до мястото на останките на "Титаник", сега помага в усилията за търсене и спасяване. „Полярният принц„ е бивш ледоразбивач на канадската брегова охрана.

От Horizon Maritime съобщават, че са изпратили и допълнителен кораб - Horizon Arctic, който да окаже помощ. На уебсайта на компанията се казва, че Horizon Arctic е "проектиран и оборудван за напреднали офшорни спомагателни операции". Корабът на канадската брегова охрана "Копит Хопсън 1752" също е изпратен, за да помогне в операцията по търсене и спасяване.

Какво е времето на мястото на издирването?

Бреговата охрана описва морските условия като "сравнително нормални" с вълни от три до шест фута (1,82 м). В момента в района има "ниска" видимост и мъгла. Времето в района обаче е достатъчно добро, за да могат да прелитат множество самолети.

Американските и канадските екипи за търсене се надпреварват с времето, за да открият туристическата подводница с петима души на борда

Спасителната операция е продължила и през нощта, но до момента няма следа от плавателния съд

Използвани са военни самолети, подводница и сонарни буйове. Контраадмирал Джон Маугър от бреговата охрана на САЩ заяви, че фокусът е върху това да се осигури "колкото се може повече капацитет в района".

Според бреговата охрана на САЩ в понеделник вечерта изследователски кораб, наречен "Полярен принц", е извършил търсене на подводницата на повърхността

Смята се, че на членовете на екипажа са останали най-много около четири дни кислород към понеделник вечерта

Missing Titanic sub: What is the Titan craft and what is it like onboard? via @IrishTimesWorld https://t.co/XGC4uGpPzi — Irish Times World (@IrishTimesWorld) June 20, 2023

Къде е зоната за търсене? Движенията на кораба-майка показват мащаба на задачата

Издирването се провежда в отдалечен район, което прави операциите сложни и трудни. Останките на "Титаник" се намират на около 700 км южно от Сейнт Джонс, Нюфаундленд. Американските и канадските кораби трябва да покрият огромна площ при търсенето, тъй като претърсват повърхността на морето, както и дълбоко под океана.

Двама пакистанци на борда на изчезналия кораб

Според изявление, разпространено от семейството, на борда на експедицията от петима души са били и двама пакистанци - Шахзада Дауд и синът му Сулеман.

"Много сме благодарни за загрижеността, която проявяват нашите колеги и приятели, и бихме искали да помолим всички да се молят за тяхната безопасност", се казва в изявлението.