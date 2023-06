Мъск може би държи ключа към спасението на подводницата "Титан"

И лон Мъск може би държи ключа към спасителната мисия на подводницата "Титан", тъй като комуникацията е била изгубена. OceanGate Expeditions използва системата Starlink за комуникация, докато е в океана, но в понеделник сигналът е бил изгубен.

На 1 юни компанията написа в Twitter: "Въпреки че се намираме в средата на Северния Атлантически океан, имаме интернет връзката, от която се нуждаем, за да направим успешно нашите операции по гмуркането на #Титаник - благодарим ви @Starlink!"

Despite being in the middle of the North Atlantic, we have the internet connection we need to make our #Titanic dive operations a success - thank you @Starlink! pic.twitter.com/sujBmPr3JD — OceanGate Expeditions (@OceanGateExped) June 1, 2023

Подводницата "Титан" е проектирана така, че автоматично да излиза на повърхността, ако изпадне в беда, и поддържа връзка с надводния кораб чрез интернет връзка, захранвана от системата Starlink на Илон Мъск.

Starlink е система от околоземни спътници на Илон Мъск, предназначени да осигури глобално интернет покритие.

В средата на Атлантическия океан все още се провежда мащабна издирвателно-спасителна операция, след като туристическата подводница изчезна по време на гмуркане до останките на "Титаник" в неделя.

A Tourist Submarine Going To The Titanic Wreckage Has Been Lost, Search Operations Are Underway https://t.co/VF0UJhS4OM pic.twitter.com/irSvXnCNFD — Barstool Sports (@barstoolsports) June 20, 2023

Според бреговата охрана плавателният съд се е потопил в неделя сутринта, а поддържащият го кораб, канадският изследователски ледоразбивач Polar Prince, е загубил контакт с него около час и 45 минути по-късно.

Бреговата охрана съобщи, че на борда е имало един пилот и четирима "специалисти по мисията". "Специалистите по мисиите" са хора, които плащат, за да участват в експедициите на OceanGate. Те се редуват да работят със сонарното оборудване и да изпълняват други задачи в подводницата за петима души.

Missing Titanic Submarine: Who Is On Board And What We Know About Them https://t.co/GvLSr6hh4V pic.twitter.com/bpDE17DCA2 — NDTV News feed (@ndtvfeed) June 20, 2023

Първоначалната група от туристи през 2021 г. плати по 100 000-150 000 долара на човек, за да се отправи на това пътешествие. Уебсайтът на OceanGate описва "таксата за поддръжка на мисията" за експедицията през 2023 г. като 250 000 долара на човек.

Британският бизнесмен Хамиш Хардинг, който живее в Дубай в Обединените арабски емирства, е един от специалистите на мисията, според Action Aviation, компания, на която Хардинг е председател.

50 часа, за да бъдат спасени: Милиардер и синът му са сред пътниците в изчезналата подводница "Титан"

Алистър Грейг, професор по морско инженерство в Университетския колеж в Лондон, заяви, че подводните апарати обикновено имат падаща тежест, която е "маса, която могат да освободят в случай на авария, за да ги издигнат на повърхността, използвайки плаваемостта".

"Ако е имало прекъсване на електрозахранването и/или на комуникацията, това може да се е случило и подводницата да се е поклащала на повърхността в очакване да бъде намерена", каза Грейг.

Missing Titanic submarine: Man aboard last year says it had issues https://t.co/JnUbvNtAHV — NewsNation (@NewsNation) June 20, 2023

Друг сценарий е теч в корпуса под налягане, като в този случай прогнозата не е добра.

"Ако подводницата е слязла на морското дъно и не може да се върне обратно със собствена сила, възможностите са много ограничени. Въпреки че подводницата може да е все още непокътната, ако е извън континенталния шелф, има много малко плавателни съдове, които могат да стигнат толкова дълбоко, и със сигурност не и водолази", обяснява Грейг.

Дори и да могат да стигнат толкова дълбоко, той се съмнява, че ще могат да се прикрепят към люка на подводницата на OceanGate.