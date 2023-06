50 часа, за да бъдат спасени: Милиардер и синът му са сред пътниците в изчезналата подводница "Титан"

Е дин от най-богатите хора в Пакистан и неговият син тийнейджър са сред петимата души, изчезнали в подводницата, тръгнала да види останките на "Титаник", преди да изгуби всякаква комуникация на хиляди фута под водата, стана ясно днес.

Шахзада Дауд, 48 г., живеещ в Обединеното кралство, член на борда на благотворителната организация Prince's Trust, и 19-годишният му син Сюлейман Дауд, са били на борда на малкия подводен кораб, отвеждащ туристи, за да видят прочутите останки на 12 500 фута под водата, когато загубиха сигнал в тъмното дълбините на Атлантическия океан, на 370 мили от бреговете на Нюфаундленд, Канада.

Тяхното отчаяно семейство, включително съпругата на Шахзада Кристина и дъщерята Алина, сега са подложени на агонизиращо очакване за някакви новини за двамата туристи- напразно се надяват, че някак си могат да бъдат намерени на хиляди фута под водата, преди кислородът на борда да свърши след около 50 часа.

„Много сме благодарни за загрижеността, проявена от нашите колеги и приятели, и бихме искали да помолим всички да се молят за тяхната безопасност“, се казва в изявление на семейство Дауд.

Семейство Дауд е сред най-богатите в Пакистан, но има силни връзки с Обединеното кралство и се смята, че Шахзада живее в имение в Съри с Кристин, която работи като лайф коуч, заедно със сина Сюлейман и дъщерята Алина.

Шахзада е заместник-председател на Engro Corporation, която произвежда торове, храни и енергия, както и на Dawood Hercules Corporation, която произвежда химикали. Той е роден в Пакистан, но се премества в Обединеното кралство, където учи право в университета в Бъкингам.

До момента е ясно, че изчезналата туристическа подводница е имала петима души на борда, включително и британският милиардер Хамиш Хардинг. Пол-Анри Наржоле, френският световноизвестен изследовател, също е на борда. Изпълнителният директор на OceanGate Стоктън Ръш се смята за петият член на екипажа.

Сега има отчаяна надпревара с времето за спасителните екипажи от САЩ и Канада, за да намерят 21-футовия кораб, за който се предполага, че последно е „изпратил сигнал“, докато е бил точно над останките на потъналия кораб "Титаник", преди въздухът на борда да свърши. Смята се, че подводницата има достатъчно кислород, за да издържи под вода до 12 ч. вечерта в четвъртък британско време (7 сутринта EST).