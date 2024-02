Нападател взе заложници в американски завод в Турция

В ъоръжен нападател е нахлул в завод, собственост на американския гигант за потребителски стоки Procter & Gamble, близо до Истанбул и е взел за заложници неизвестен брой хора, съобщава БГНЕС.

Нападателят изглежда е действал в знак на протест срещу подкрепата на САЩ за военните нападения на Израел в Газа, съобщи частната информационна агенция DHA.

Не е ясно колко души са задържани в завода, който се намира в източните покрайнини на Истанбул.

Снимки от мястото на събитието показаха, че полицията е създала кордон около обширния завод, който произвежда предимно козметика.

На мястото на инцидента са изпратени сили за специални операции и медицински персонал.

Emerging: Security forces responding to reported hostage situation at a P&G factory in northern Gebze, Turkey, according to local media https://t.co/JEbqeTrhs6