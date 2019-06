П реди около два милиона години гигантски птици, тежащи около 450 килограма и достигащи 3,5 метра височина, са обитавали Крим и други части на Черноморското крайбрежие. За сравнение те са били около три пъти по-големи от африканския щраус - най-голямата птица в света днес, достигаща тегло от 150 кг.

Фосили на изчезналата гигантска нелетяща птица Pachystruthio dmanisensis бяха открити в пещера в Крим, недалеч от Симферопол.

Птици с подобен този размер досега не са откривани в Европа. Още не можем да кажем със сигурност кога тези гигантски птици са измрели, но те най-вероятно са изчезнали преди 1,2 милиона години, казва Никита Зеленков от Института по палеонтология към РАН в Москва.

