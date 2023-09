"Най-възрастната жена в света" отпразнува 117-ия си рожден ден

117-годишна жена, смятана за най-възрастната жива жена в света, е отпразнувала рождения си ден със 107-годишната си сестра в Бразилия.

Сисера Мария дос Сантос е родена през 1906 г., което я прави на 117 години.

