Самурайски шлем, чорапи с детелини и един епичен нервен срив: Най-ужасяващите срещи на Тръмп в Овалния кабинет

К ак да оцелееш на среща в Белия дом с бойния президент на САЩ Доналд Тръмп?

Ако си чуждестранен лидер, който посещава Белия дом, вероятно ще бъдеш поставен в ситуация на публична среща в Овалния кабинет с президента на САЩ Доналд Тръмп, който е спрял срещите зад затворени врати и е започнал да прави съвместни пресконференции, които се излъчват по телевизията. Това посочва Себ Старчевич за Politico .

Често тези публични срещи се случват като високорискови ритуали за изпитание на нервите и дипломатическата сръчност на президенти и премиери, по начин, който рядко може да се види в международната дипломация, коментира Старчевич.

„Тръмп е майстор на заснетия конфликт. Голямата част от неговата публична персона беше изградена върху „The Apprentice“, казва Тимъти Дж. Линч, професор по американска политика в Университета на Мелбърн, като се позовава на риалити шоуто, което Тръмп водеше 14 сезона.

Тръмп „е разбрал същността на въздействието, което има този интимен формат: една стая и двама антагонисти,“ добавя Линч, който отбелязва, че президентът се наслаждава на използването на изслушвания в Овалния кабинет, за да натрупа натиск върху приятели и врагове по същия начин, както в шоуто „The Apprentice“. „Тези срещи ще бъдат изпитание за сърцето и характера на всеки лидер, седящ на този диван.“

Politico класира кои лидери преминаха теста успешно, кои не успяха и кои може би щяха да се представят по-добре, ако си бяха останали вкъщи.

7 февруари - японският премиер Шигеру Ишиба

Как премина срещата?

Тръмп обича да се възприема като воин за своята кауза. „Аз съм вашият воин, аз съм вашето правосъдие,“ заяви той на митинг в Тексас през 2023 година. Когато беше леко ранен от куршум по време на митинг в Пенсилвания през 2024 година, той знаменито вдигна ръка в знак на победа и извика на тълпата: „Борете се, борете се, борете се!“

Може би съзнавайки този характер на Тръмп, японският премиер подари на президента златен самурайски шлем, изработен специално за него – подходящ подарък за лидер, който често използва бойна риторика и има силна привързаност към златния цвят, коментира Себ Старчевич.

Ишиба също така обяви планове да увеличи японските инвестиции в САЩ до 1 трилион долара и да внася повече американски газ.

Въпреки това, нямаше нещо особено да се отбележи от учтивата среща между Ишиба и Тръмп, което несъмнено е довело до облекчение в Токио.

„По телевизията той изглежда много страшен,“ сподели японският премиер пред репортери след срещата. „Но когато се срещнах с него, той беше много искрен, но и с много силна воля.“

Something I noticed during Prime Minister Shigeru Ishiba meeting with US President Donald Trump is the fact that he publicly showed his Christian faith by asserting that God rescued Trump from being assassinated to bring peace to the world. pic.twitter.com/WwZeOESR4t — 🇯🇵 Colonel Otaku Gatekeeper 🇯🇵 (@politicalawake) February 7, 2025

24 февруари - президентът на Франция Еманюел Макрон

Как премина срещата?

Като се има предвид потенциалът за разпад на отношенията, може би най-сигурното е просто да се съгласиш с всичко, което Тръмп казва. Ако обаче се противопоставиш твърде силно, може да започнеш словесна битка с президент, който заплашва да анексира Гренландия и да срине икономиката на Канада, посочва авторът на Politico.

Но ако се предадеш твърде лесно, избирателите и колегите ти в родината ще те видят като безхарактерен и угоднически. Макрон показа умение в този деликатен баланс на натиск и отклоняване, когато коригира Тръмп в реално време, оспорвайки твърдението на американския лидер, че Европа е изплатила по-голямата част от помощта за Украйна.

„Не, всъщност, ако съм честен, ние платихме,“ меко възрази Макрон, поставяйки успокояваща ръка върху ръката на своя събеседник, докато обясняваше, че Европейският съюз всъщност не е получил обратно парите си от Киев.

Тази нежна критика, поднесена с характерното за Макрон безгрижие, изкара смутена усмивка и рядко (до известна степен) отстъпление от Тръмп. „Ако ти вярваш в това, няма проблем,“ каза той, добавяйки в друг момент по време на срещата, че Макрон е „много специален човек“. Макрон от своя страна го нарече „скъп Доналд.“

Малко лидери се справят толкова добре с Тръмп и имат толкова лична история с него, както Макрон. Французинът показа това по време на тяхната среща, като създаде лесен контакт без да предаде ЕС и Украйна.

The President of France, Emmanuel Macron, just demolished Donald Trump in the Oval Office while supporting Ukraine, wanting Russia to pay, and fact checking Donald.



🍿pic.twitter.com/3dxo3yuE9Q — Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) February 24, 2025

27 февруари - британският премиер Киър Стармър

Как премина срещата?

Ласкателството може да ти донесе всичко, включително, изглежда, и благоразположението на Тръмп. Стармър заля президента с похвали, използвайки добре известната му възхита към британската монархия, като театрално произнесе писмо от крал Чарлз III, което го канеше на чай в Бъкингамския дворец.

„Това е покана за второ държавно посещение,“ възкликна Стармър с ентусиазирано излъчване.

Дали похвалата беше леко пресилена? Може би. Но Тръмп не е човек на нюансите. И жестът спечели на британския премиер овации у дома, като заглавието на вестник „i“ го нарече „Очарованият Стармър.“

В един напрегнат момент с вицепрезидента Джей Ди Ванс (повече за него по-късно), Стармър защити британския рекорд по отношение на свободата на словото, след като Ванс заяви, че „нарушенията“ в Обединеното кралство вредят на американските граждани.

„Лондон не би искал да пренебрегва правата на гражданите на САЩ, а ние не го правим. По отношение на свободата на словото в Обединеното кралство, аз съм много горд с нашата история в това отношение,“ отвърна Стармър.

28 февруари - президентът на Украйна Володимир Зеленски

Как премина срещата?

Дипломацията е бойно изкуство. Ако кажеш грешното нещо, няма да излезеш от Белия дом непокътнат, дори и да си съюзник на САЩ, посочва Себ Старчевич.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски научи това по трудния начин след публичното му унижение от Тръмп и Ванс, коментира авторът Politico.

В едно забележително враждебно обменяне на информация, в което Тръмп повиши глас, Зеленски се опита да обясни на яростния Ванс, че Русия не може да бъде доверена да спазва договореното прекратяване на огъня, като се има предвид как Кремъл лесно е нарушавал такива споразумения преди.

Тогава Тръмп и Ванс започнаха да го обиждат, което изправи съюзниците на Киев по целия свят. Украинският президент и неговата делегация бяха изгонени от Белия дом, припомня Старчевич.

Много хора спекулират дали този изгарящ сблъсък беше капан, подготвен от лагера на Тръмп. Част от неговата т.нар. програма „Америка на първо място“, Тръмп отдавна се опитва да представи Украйна и лично Зеленски като нещастници, които използват американската помощ.

🚨Beyaz Saray, İngiltere'yi Zelensky’yi Trump ile yaşadığı gerginlik nedeniyle eleştirmeye zorladı.



— İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’nin ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis’teki gergin görüşmesinin ardından Beyaz Saray’ın Britanya’ya baskı… pic.twitter.com/5v6JgBLctu — Clash Report TR (@ClashReporttr) March 24, 2025

13 март - генералният секретар на НАТО Марк Рюте

Как премина срещата?

Като министър-председател на Нидерландия, Рюте беше смятан за "шепнещия на Тръмп" заради умението си да го убеждава – нещо, което вероятно ще му е от полза сега, когато оглавява военния алианс НАТО, от който Тръмп неведнъж е заплашвал да изтегли САЩ.

Рапортът между двамата беше очевиден по време на срещата им, като те сипеха комплименти един към друг, шегуваха се за депортирането на американски наркодилъри в Нидерландия и с носталгия си спомняха за присъствието на Тръмп на срещите на върха на НАТО в Брюксел по време на първия му мандат.

Но не всички бяха доволни от тази демонстрация на приятелство, посочва Старчевич.

Докато Тръмп отново изразяваше заплахите си да анексира Гренландия и заяви, че Рюте "може да бъде много полезен" за осъществяването на този план, нидерландският политик не се противопостави, а просто заяви: "Не искам да замесвам НАТО в това."

Вместо това той потвърди опасенията на Тръмп относно китайско-руските дейности в Арктика – мотив, който американският президент използва, за да оправдае стремежа си към Гренландия – и каза, че Тръмп е "напълно прав" да се тревожи.

Разбира се, НАТО вече е замесен, независимо дали Рюте го иска или не. Гренландия е територия на Дания, а Дания е един от основателите на алианса. А фактът, че Рюте не защити членка на НАТО, изправена пред заплаха от инвазия, не остана незабелязан в Копенхаген, пише Старчевич.

"Не ни допада генералният секретар на НАТО да се шегува с Тръмп за Гренландия по този начин," написа в X Расмус Ярлов, председател на комисията по отбрана в датския парламент. "Това би означавало война между две страни от НАТО."

Тръмп също така нападна друга основателка на НАТО – Канада, като повтори тезата си, че северният съсед на САЩ би се справял по-добре като американски щат. Отново, Рюте не оказа никаква съпротива, а само мълчаливо слушаше, докато Тръмп гневно говореше срещу членка на военния алианс.

Умението на Рюте да умиротворява Тръмп може и да му е спечелило лични симпатии от страна на непредвидимия републикански лидер, но приятелството им в Овалния кабинет повдига въпроси за ангажимента на Рюте към основните принципи на НАТО – и към самия себе си.

Mark Rutte, former prime minister of the Netherlands & Donald Trump: Trump is looking for The Netherlands. 🤣#DitWasHetNieuws #HaveIGotNewsForYou pic.twitter.com/yjhst6JhGZ — Æ ℂ𝕝𝕒𝕦𝕕𝕚𝕒𝔾𝕖𝕠𝕣𝕘𝕚𝕠𝕤 Æ 🦋🐛 (@Claudia26Geo25) March 21, 2025

12 март - ирландският премиер Михол Мартин

Как премина срещата?

Ирландският премиер пристигна в Белия дом малко преди Деня на Свети Патрик и беше посрещнат с усмивка от вицепрезидента Джей Ди Ванс, който носеше чорапи със символа на детелина – детайл, който очевидно забавляваше Тръмп.

Оттам нататък обаче разговорът прие по-напрегнат тон, като Тръмп се оплака от американските компании, които са преместили бизнеса си в Дъблин, привлечени от благоприятния данъчен режим.

„Изведнъж Ирландия има нашите фармацевтични компании, този прекрасен остров с 5 милиона души държи в ръцете си цялата американска фармацевтична индустрия,“ възмути се той.

Но Мартин не отстъпи. Той отбеляза, че в САЩ има стотици ирландски компании и че ирландските авиолинии са сред най-големите купувачи на самолети Boeing в света.

Когато Тръмп спомена, че бащата на Мартин е бил боксьор, ирландският премиер с усмивка отвърна, че "баща ми беше много добър защитен боксьор." През останалото време той често седи с леко замръзнала, но все пак учтива усмивка на лицето си.

Като цяло, Мартин се представи „добре“ в ринга на Тръмп, казва професор Тимъти Дж. Линч, експерт по американска политика.

„Той успя да нанесе интелигентен контраудар, описвайки баща си като защитен боксьор – ирония, която Тръмп не забеляза,“ коментира Линч и добавя, че по-малките държави като Ирландия трябва да „играят умно“, за да надхитрят Тръмп и да защитят интересите си.

Irelands Leader, Taoiseach Micheal Martin, says he wants to pay tribute to President Trump on the Peace initiatives. That’s what leaders do!!! pic.twitter.com/yRg6kZwUVS — Susan (@emma6USA) March 12, 2025

