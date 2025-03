Откриха мъртва Джесика Абър – бивш прокурор на САЩ, подала оставка в деня на встъпването на Тръмп

Д жесика Абър, бивш федерален прокурор, която подаде оставка в деня, в който президентът Доналд Тръмп встъпи в длъжност за втори път по-рано тази година, беше открита мъртва в дома си. Тя беше на 43 години.

Абър е била намерена в жилище в Александрия, Вирджиния, в събота, 22 март, около 9:18 ч. местно време, според изявление на полицейското управление на Александрия (APD).

