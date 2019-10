Най-страшният тайфун удари Япония, вижте последиците

М ощен тайфун достигна японските брегове. Най-малко двама души са загинали, а трима са в неизвестност. Има и ранени около 70 души.

"Хагибис" вече се движи към Токио, съобщи агенция Киодо, цитирана от ДПА и ТАСС.

Тайфунът е нанесъл материални щети в 57 града на три префектури в централната част на Япония, включително Токио.

"Хагибис" е довел до пълно спиране на железопътния и самолетния транспорт, масови прекъсвания на електроподаването и нарушения в телефонните и интернет връзките.

Над 1,6 милион души са получили нареждания да се евакуират от домовете си в Източна и Централна Япония, в това число 910 000 в град Кавасаки.

Метеоролозите издадоха предупреждения за проливни дъждове в 12 префектури, включително Токио и Шидзуока, с опасност от кални свлачища, наводнения и преливащи реки.

Няма информация за пострадали български граждани в Япония във връзка с тайфуна Хагибис, предшестван от проливни дъждове и бурни ветрове. Това информира МВнР.

Малко по-рано земетресение с магнитуд 5,7 бе регистрирано в централна Япония. По данни на метеорологичната агенция, цитирана от ТАСС, епицентърът е бил в Тихия океан, източно от префектура Тиба, на дълбочина 80 км. Не се съобщава за пострадали или разрушения. За кратко е имало предупреждение за цунами, но то е било отменено.

Япония започна да се готви за най-мощния тайфун, достигал бреговете й от повече от 60 години, предадоха световните агенции.

Националната метеорологична служба сравни "Хагибис" с тайфуна "Ида", който през 1958 г. отне живота на над 1200 души.

Близо 10 милиона човека в Япония се готвят за евакуация. Над 7,6 милиона са били посъветвани да започнат да се подготвят, а повече от 1,7 милиона - за непосредствена евакуация, съобщи ТАСС.

В столицата Токио повечето ресторанти, магазини и аптеки днес са затворени.

