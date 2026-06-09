Най-мощното земетресение от почти 150 години насам разтърси Куба, Мексико и Флорида

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С илно земетресение с магнитуд 6,1 разтърси снощи северозападното кубинско крайбрежие, като бе усетено в части от Куба, Мексико и американския щат Флорида, където земните трусове обикновено не са често явление, съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS), цитирана от Ройтерс.

Силно земетресение разтърси кубинската столица Хавана

Strongest earthquake in nearly 150 years hits off Cuba, shakes Mexico, Florida https://t.co/nxqJLleilV https://t.co/nxqJLleilV — Reuters World (@ReutersWorld) June 8, 2026

Епицентърът на земетресението е бил регистриран на сравнително малка дълбочина - 26 км, и е бил разположен на около 104 км западно-северозападно от кубинския град Мантуа, на два до четири часа път с кола от столицата Хавана.

Снощното земетресение е необичайно за този район на Карибско море, каза Пол Ърл, сеизмолог в Геоложката служба на САЩ, който отбеляза, че земният трус е станал в района на тектонична плоча, където земетресенията обикновено са по-разпръснати и по-редки, отколкото когато стават по границите на такива плочи.

Земен трус с такава сила не е ставал в радиус от 322 км наоколо от 1880 г. насам, когато земетресение с магнитуд 6 удари близо до град Сан Кристобал в Куба, според Ърл.

Властите все още не са съобщили за сериозни щети или жертви, но земетресението предизвика тревога в Куба, където продължаващата десетилетия наред икономическа криза е оставила много сгради в тежко състояние. Продължаващите широкомащабни прекъсвания на електроснабдяването в региона затрудняват комуникациите.

Засега не е издадено предупреждение за цунами, информира Националната метеорологична служба на САЩ.