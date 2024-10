Най-малко 70 души са станали жертва на клане, извършено от банда в Хаити

В ъоръжени хора, принадлежащи към банда на име "Гран Гриф", са разстреляли с автоматично оръжие най-малко 70 души при преминаването си през хаитянски град, съобщи днес говорител на службата на върховния комисар на ООН за бежанците, цитиран от Ройтерс.

"Ужасени сме от вчерашните бандитски нападения в град Пон-Сонд в хаитянския департамент Артибонит", каза Самин ал Хитан.

The United Nations said on Friday it was "horrified" by the killing of at least 70 people, including women and children, in a gang shooting in troubled Haiti ➡️ https://t.co/0hKVFkQ064 pic.twitter.com/Yvz6dYbAK7