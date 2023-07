Най-малко 40 загинали при бомбена експлозия на митинг в Пакистан

Н ай-малко 40 души са били убити по последни данни при бомбената експлозия на политически митинг в северозападната пакистанска провинция Хайбер Пахтунхва (преди Северозападна гранична провинция) днес, предаде Ройтерс, като се позова на местен новинарски канал и полицията.

Повече от 70 човека са били ранени при атаката. Много от тях са в критично състояние и броят на жертвите може да нарасне.

Взривът отекнал в град Хар, в окръг Баджаур - някогашен бастион на пакистанските талибани.

Атаката била извършена на митинг на консервативната партия "Обединен фронт за действие", известна с връзките си твърдолинейния политически ислям.

