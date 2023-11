Край на заложническата криза в Хамбург: Мъжът, отвлякъл детето си, се предаде (ВИДЕО/СНИМКИ)

З аложническата криза на летището в Хамбург приключи. Мъжът е бил арестуван, без да окаже съпротива, след като с 4-годишната си дъщеря са напуснали автомобила. Той и детето не са пострадали, съобщи NOVA.

Мъжът е нахлул с автомобил на територията на летището в събота вечерта, като произвел два изстрела във въздуха с огнестрелно оръжие и хвърлил две бутилки със запалителна смес - разновидност на коктейла "Молотов", съобщи полицията.

Всички 3200 души на територията на летището са били евакуирани. Извършителят е паркирал в непосредствена близост до самолет на турските авиолинии, чакащ на пистата за излитане. Той държал при него 4-годишната си дъщеря. Преди това майката на детето е подала сигнал в полицията за това, че мъжът ѝ иска да щурмува летището.

BREAKING:



The Hamburg Airport has been closed after a man with a gun crashed through a gate with his car and continued driving to the tarmac.



Police getting ready to storm the airport.



Some German media claim the man fired off shots while breaking in. https://t.co/89vg3EaFdu