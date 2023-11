"Това е безкраен кошмар": Мъж уби 8-годишната си дъщеря, опитвайки се да застреля сина си

М ъж от американския щат Монтана е осъден на 100 години затвор за това, че е убил 8-годишната си дъщеря, докато стрелял по съпругата и сина си.

Наказанието на 66-годишния Тони Луис Валес е наложено от окръжния съдия на САЩ Майк Менахан, съобщава People.

Кърваво убийство в Съри: Жена ликвидира съпруга си, за да запази мръсната си тайна

През септември Валес се е признал за виновен по едно от обвиненията - за умишлено убийство.

Тони Луис Валес е обвинен в умишлено убийство и опит за умишлено убийство. Мъжът е бил арестуван на 10 юли 2022 г., след като е убил 8-годишната си дъщеря Ариана Валес в пристъп на ярост. Това съобщи Independent Record.

Като на филм: Скърбяща майка разкрива бруталното убийство на дъщеря си

В деня на трагедията, Валес грабнал пистолет, който дължал в спалнята си и започнал да стреля, сочат съдебните документи.

Самият Валес е признал пред органите на реда, че е стрелял по партньорката си Хедър Хол. По думите му, след редица изстрели жената е паднала на земята, съобщава Independent Record.

Man Gets 100 Years for Accidentally Killing His 8-Year-Old Daughter While Trying to Shoot His 18-Year-Old Son



Tony Louis Valez agreed to plea guilty to fatally shooting his 8-year-old daughter at his Orange Ave. home in July of 2022.



According to court documents, Valez believed… pic.twitter.com/PM8QDZ4pva