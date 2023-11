Поредно кърваво нападение: Филипински радиоводещ убит в студиото си (ВИДЕО)

Р адиоводещ беше прострелян смъртоносно в студиото си във Филипините, съобщи полицията. 57-годишният Хуан Джумалон е бил в домашната си радиостанция на южния остров Минданао, когато въоръжен мъж го е прострелял в главата, каза капитан Деоре Рагонио, началник на местната полиция. Заподозреният влязъл в студиото, като се престорил, че иска да направи съобщение в ефир, казва се в изявление на полицията. Той избяга и Джумалон бе обявен за мъртъв в местна болница, се добавя в изявлението.

Джумалон е четвъртият убит журналист, откакто президентът Фердинанд Маркос встъпи в длъжност през юни 2022 г., каза Националният съюз на журналистите, осъждайки „наглото убийство“.

Страната от архипелага е едно от най-опасните места в света за журналистите, а убийците им често остават ненаказани. Радиостанциите извън столицата често са мишена. Ръководителят на президентската оперативна група по сигурността на медиите осъди „подлата атака“ и призова за сформирането на полицейска оперативна група за разследване на убийството. „Въпреки че мотивът все още предстои да бъде определен, ние считаме този инцидент за „свързан с работата“, каза заместник-секретарят Пол Гутиерес в изявление. Той добави, че атаката е записана на видео, което показва как заподозреният стреля два пъти по телевизионния оператор и грабва златната му огърлица, преди да си тръгне.

Рагонио каза, че полицията разследва мотивите за убийството. Тя не знае за предишни заплахи срещу живота на Джумалон. „Той се занимава предимно с текущи събития и не е известно да е критикувал някого в предаванията си“, каза Рагонио пред АФП. Предаванията се излъчват и на фейсбук страницата на станцията, която има 2400 последователи.

