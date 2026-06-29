Свят

Мъж уби шестима души в Германия, има и ранен

Стрелецът е негова близка са задържани след преследване и стрелба

Николай Киров Николай Киров

Обновена преди 50 минути / 29 юни 2026, 15:34
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В ъоръжен мъж, въвлечен в спор за попечителство над тримесечната си дъщеря, уби четирима служители в областта на закрилата на детето в понеделник в приют за майки и деца в северния германски град Щаде. Други трима служители бяха ранени, като двама от тях починаха в болница.

Извършителят е имал насрочена среща в приюта за обсъждане на бъдещи договорености за попечителство, съобщи началникът на полицията в Люнебург.

Спешните екипи, пристигнали на място, са открили четирима души вече мъртви. Двама ранени са починали впоследствие, а седми човек е в стабилно състояние. Всички шест жертви - четири жени и двама мъже, са работници в сферата на закрилата на детето, застреляни „по брутален начин“, заяви началникът на полицията.

Майката и детето, свързани с мъжа, са присъствали в приюта, но не са пострадали.

Стрелецът е опитал да избяга с автомобил, управляван от 55-годишна жена с „тясна връзка със семейството му“, но е бил задържан след кратко преследване.

Полицията е открила огън по превозното средство, но никой от двамата в него не е бил ранен. Те са задържани.

Заподозреният, който живее в Хановер, е бил известен на полицията за отправяне на заплахи, но не е бил смятан за склонен към насилие. Не е разполагал с разрешително за огнестрелно оръжие, а начинът, по който го е придобил, остава неясен.

Министърът на вътрешните работи на Долна Саксония Даниела Беренс определи убийствата като „изключително хладнокръвни“. Германия разполага с едни от най-строгите закони за оръжията в Европа, а масовите стрелби са сравнително редки. 

Източник: БТА/AP

Мъж е в критично състояние след стрелба в Германия, извършителят се издирва

По-рано полицията в Щаде обяви, че на улица "Данкерсщрасе" е в ход "голяма операция", призовавайки гражданите да стоят далеч от района и да следват инструкциите на службите за спешна помощ.

Източник: БТА/AP

"Разследването на обстоятелствата и точната последователност на събитията продължава", добавиха от полицията.

Четирима ранени при стрелба в Германия

Град Щаде има около 50 000 жители и се намира западно от Хамбург.

 

Редактор: Николай Киров
Източник: AFP, DPA    
стрелба Щаде Германия
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