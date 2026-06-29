Мъж уби шестима души в Германия, има и ранен

В ъоръжен мъж, въвлечен в спор за попечителство над тримесечната си дъщеря, уби четирима служители в областта на закрилата на детето в понеделник в приют за майки и деца в северния германски град Щаде. Други трима служители бяха ранени, като двама от тях починаха в болница.
Извършителят е имал насрочена среща в приюта за обсъждане на бъдещи договорености за попечителство, съобщи началникът на полицията в Люнебург.
Спешните екипи, пристигнали на място, са открили четирима души вече мъртви. Двама ранени са починали впоследствие, а седми човек е в стабилно състояние. Всички шест жертви - четири жени и двама мъже, са работници в сферата на закрилата на детето, застреляни „по брутален начин“, заяви началникът на полицията.
Майката и детето, свързани с мъжа, са присъствали в приюта, но не са пострадали.
Стрелецът е опитал да избяга с автомобил, управляван от 55-годишна жена с „тясна връзка със семейството му“, но е бил задържан след кратко преследване.
Полицията е открила огън по превозното средство, но никой от двамата в него не е бил ранен. Те са задържани.
Заподозреният, който живее в Хановер, е бил известен на полицията за отправяне на заплахи, но не е бил смятан за склонен към насилие. Не е разполагал с разрешително за огнестрелно оръжие, а начинът, по който го е придобил, остава неясен.
Министърът на вътрешните работи на Долна Саксония Даниела Беренс определи убийствата като „изключително хладнокръвни“. Германия разполага с едни от най-строгите закони за оръжията в Европа, а масовите стрелби са сравнително редки.
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По-рано полицията в Щаде обяви, че на улица "Данкерсщрасе" е в ход "голяма операция", призовавайки гражданите да стоят далеч от района и да следват инструкциите на службите за спешна помощ.
"Разследването на обстоятелствата и точната последователност на събитията продължава", добавиха от полицията.
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Град Щаде има около 50 000 жители и се намира западно от Хамбург.
+++ACHTUNG – Polizeieinsatz in der Dankersstraße in Stade+++— Polizeidirektion Lüneburg (@Polizei_LG) June 29, 2026
Derzeit kommt es in Stade zu einer polizeilichen Einsatzlage. Meidet den Bereich weiträumig!
Einsatzbegleitende Informationen erhaltet ihr auf dem WhatsApp-Kanal der Polizei Stade unter:https://t.co/LeoOTiCZOz pic.twitter.com/12fvSVxH8I