“Болезнена мания”: Присъда за мъжа, който се опита да убие гаджето на майка си с фалшива COVID инжекция

Общопрактикуващ лекар, който се опитал да убие партньора на майка си, като се представил за медицинска сестра, след което го отровил с фалшива инжекция за COVID, е осъден на 31 години затвор.

Присъждайки 53-годишния д-р Томас Кван в Кралския съд на Нюкасъл, Ламбърт заяви: „Това беше дързък план за убийство на човек пред очите на близките му и вие почти успяхте да постигнете целта си.“

През ноември 2023 г. общопрактикуващият лекар от Съндърланд пише на Патрик О'Хара, представяйки се за медицинска сестра на име Радж Пател.

Той е предложил домашно посещение, за да постави подсилващата инжекция, което според прокурора Питър Мейкпийс е било „претекст“ за инжектиране на опасна отрова на О'Хара.

Кван се маскирал, като носел дълго палто, плоска шапка, хирургически ръкавици, медицинска маска и затъмнени очила, докато извършвал 45-минутен преглед на 72-годишния мъж през януари.

Посещението се състояло в дома на майката на Кван - Джени Люнг - където по това време бил отседнал О'Хара.

Първоначално той отрича да е планирал опит за убийство, но променя показанията си, след като чува как прокуратурата открива делото срещу него.

След произнасянето на присъдата О'Хара заяви, че „справедливостта е възтържествувала“, и благодари на полицията и прокуратурата.

„Искреността и професионализмът, които проявиха, бяха невероятни“, добави той.

Първоначално полицията смяташе, че Кван е използвал химическото оръжие рицин, за да се опита да убие г-н О'Хара, но експерт смяташе, че по-вероятно е да е използван пестицид.

Прокуратурата заяви, че О'Хара е бил „потенциална пречка“ за това Кван да наследи имуществото на майка си след нейната смърт.

Люн е посочила 72-годишния мъж в завещанието си, че той може да остане в дома ѝ на улица „Сейнт Томас“ в Нюкасъл, ако тя умре преди партньора си.

Това е довело до обтегнати отношения между Кван и Люн, както се казва в решението на Кралския съд на Нюкасъл.

Преди това съдът чу как Кван е писал на г-н О'Хара, представяйки се за медицинска сестра, и как е подправил документацията на Националната здравна служба, за да организира домашното посещение.

Освен това е използвал фалшиви регистрационни номера за пътуването до Нюкасъл и е резервирал хотел в центъра на града, използвайки фалшиво име.

По време на изказването си в съда в сряда Ламбърт заяви, че писмата са „добри фалшификати“, и заяви, че О'Хара и Люнг не биха имали причина да подозират, че са фалшиви.

„С маскировката си вие сте нанесли удар в сърцето на общественото доверие в професията на здравния работник“, каза тя на Кван.

През октомври Макепийс заяви пред Кралския съд в Нюкасъл, че О'Хара „не е направил абсолютно нищо, за да обиди Кван по какъвто и да е начин“.

Беше отбелязано, че полицията е била повикана в имота на Леунг, след като през ноември 2022 г. Кван нахлул без покана.

Прокурорите също така описаха Кван като „обсебен от парите“ и отбелязаха, че е инсталирал шпионски софтуер на лаптопа на майка си, за да следи финансите ѝ.

В сряда г-жа съдия Ламбърт заяви, че Кван „със сигурност е бил обсебен от парите и по-конкретно от парите, на които сте смятали, че имате право“.

„Каквато и да е дълбоко вкоренената причина, към 2024 г., а и доста преди това“, каза тя, „твоята неприязън и горчивина към майка ти и О'Хара бяха свързани с парите и с убеждението ти, че не ти дават парите, на които смяташ, че имаш право“, посочва съдията.

Съдията каза, че Кван е избрал йодметан - използван в пестицидите - тъй като за медиците би било трудно да го открият, и добави, че личният лекар е показал „изкривено мислене“, „болезнена мания“ по токсичните химикали и „способност за най-крайно поведение, за да задоволи собствените си нужди“.

Миналата година, когато е бил в дома на майка си, съдът е научил, че Кван е проверил кръвното налягане на Люнг, когато тя го е поискала, преди да постави инжекцията на О'Хара.

Съдът чу, че О'Хара извикал от болка, но личният лекар му казал, че реакцията не е необичайна, като същевременно говорел на развален английски с азиатски акцент, и бързо напуснал дома.

Един ден след фалшивата инжекция COVID ръката на О'Хара се е покрила с мехури и е придобила сериозен цвят, тъй като е развила некротизиращ фасциит - болест, която разяжда плътта.

Полицаите успяват да проследят Кван - все още маскиран - до хотел в центъра на града, а след това до дома му в Ингълби Баруик, Тесид.

След това те откриват множество опасни химикали, които общопрактикуващият лекар е събрал в гаража си.

В сряда защитникът Пол Грийни заяви, че преди това личният лекар е имал положителен и добър характер и е „съсипал живота му“.

Той описа маскировката на Кван, когато той се представил за медицинска сестра, като „аматьорска“ и „несръчна“.

Съдия Ламбърт също така установи, че Кван все още представлява риск за О'Хара и Леунг, и наложи на общопрактикуващия лекар ограничителна заповед да не контактува с жертвата.

Кристофър Аткинсън, ръководител на отдела за разглеждане на сложни случаи към Кралската прокуратура, заяви, че „значителни количества меки тъкани е трябвало да бъдат отстранени по хирургичен път“ от мястото, където е била инжектирана инжекцията на О'Хара.

„Приветстваме заключението на съдията за опасността на Томас Кван“, добави той пред съда.

„Тази констатация признава, че Кван все още представлява значителен риск от нанасяне на сериозна вреда на други хора, което е отразено по подходящ начин в наложената му присъда.“

